Hovedbiblioteket i Gentofte åbner igen mandag

Hører du til de mange, der har savnet dit bibliotket og muligheden for fysisk at låne bøger, så er der godt nyt. Fra på mandag slår Hovedbiblioteket dørene op for udlån og aflevering af bøger og andre materialer. Foreløbigt holder Hovedbiblioteket åbent på hverdage klokken 9-18 og lørdage klokken 10-16. Bydelsbibliotekerne åbner først på et senere tidspunkt.

Man må gerne gå rundt i bibliotekets stueetage for at finde de bøger, man skal bruge, men man må ikke tage ophold, det vil sige, at man må være på biblioteket for at låne materialer og ikke for at sidde i f.eks. sofaer og i caféen, og kulturarrangementer, brug af printer, PC'ere, toiletter, café, vejledning og lån af grupperum og læsesal betragtes som ophold på biblioteket, og er derfor endnu ikke tilladt.