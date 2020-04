Kristian von Hornsleth i Charlottenlund Skov i weekenden med hunden Sonny - opkaldt efter Hells Angels' grundlægger Sonny Barger. Privatfoto

Hornsleth: "Coronaen har gjort mig til menneske igen"

På trods af, hvad han betegner som "en lidt uhyggelig dødsstemning i samfundet", har Hellerup-kunstner Kristian von Hornsleth ikke selv været i coronakrise. Tværtimod har nedlukningen givet arbejdsro til forudbestilte malerier og masser af tiltrængt samvær med kone og børn

Villabyerne - 24. april 2020 kl. 11:46 Af Fortalt til Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Coronaen har gjort mig til menneske igen. Det er komplet grotesk, at der skulle en katastrofe til, før jeg føler mig ved mine fuld fem igen," indleder kunstner Kristian von Hornsleth sit svar til Villabyerne fra sit atelier, hvor han arbejder på en serie malerier til levering i august:

"Mens folk ligger i lungemaskinerne og kæmper for livet og deres pårørende er ude af sig selv, har jeg fået en ekstra chance. Det er hverken med stolthed eller lettelse, at jeg ytrer mig. Men når I nu spørger, så ja, jeg har sgu ikke haft det bedre i mange år," skriver han og får hermed ordet:

"Samfundet lukkede ned, men jeg lukkede op. Mine sanser foldede sig ud efter i årevis at have været krøllet sammen af frygt og galvaniseret af stress. Jeg har holdt vejret i årevis og har kun tvunget mig op til overfladen af kapitalismens ishav i yderste nødstilfælde for lige netop ikke at drukne. Det var blevet en livsstil så indgroet, at jeg slet ikke stillede spørgsmål ved det.

Ja tak, der har da været en lang række succeser: Udstillinger, interesse fra medierne og økonomisk gevinst. Jeg strakte mig længere og længere for at nå det hele, lige fra den store kunstneriske vision, det lavpraktiske og forholdet til min familie, men alle omkring mig var en smule utilfredse. Det var som om, at mit pressede ego blev eroderet langsomt af en lind strøm af udskudte aftaler og irritation fra mit netværk.

Andre mennesker omkring mig gik ned med stress, men ikke jeg. Jeg blev forstenet som et fossil, som et spor fra én, der engang for længe siden havde valgt livet, saften, kraften og kunsten. Og mens verden - ifølge medierne - forfalder, skinner solen på de tomme villaveje i kommunen. Og i et opstået lufthul af tid føler jeg fred, mens jeg tager mig selv i at tale med min hund, når vi spankulerer gennem det lysegrønne forår i skovens dybe stille ro. Hvis jeg var religiøs, ville jeg faktisk give disse overtroiske stakler ret i én ting, nemlig ideen om fasten, ramadanen og sabbatten. Her tvinges folk til at slukke og lukke ned for stress og personlige ambitioner og i stedet give rum til det spirituelle.

Men jeg ved det, at det ikke varer ved. Samfundet åbnes igen af regeringen, mennesker vil strømme ud og fylde transporten op igen, stilheden erstattes af vækst-propaganda.

Var det hele en drøm? Lærte vi noget? Jeg, for mit vedkommende, mærkede livet for en kort stund."

Coronarefleksioner Villabyerne har bedt en række lokale personligheder om deres refleksioner over, hvad corona-tiden betyder for os som mennesker i en tid, hvor mange store globale kriser rykker helt tæt på os. Provst Peter Birch, grøn guide Karen Stevnbak, fremtidsforsker Liselotte Lyngsø og forfatter Signe Wenneberg har skrevet til os. Og nu er der svar fra kunstner Kristian von Hornsleth.



