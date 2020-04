Holistisk behandling med Pilates og kropsterapi

"Jeg har samlet en masse forskellige værktøjer gennem årene, for det er min erfaring, at mennesker responderer forskelligt på forskellige trænings- og behandlingsformer. Det gælder om at finde det værktøj, som virker bedst på den pågældende krop. Da jeg kun behandlede gennem bevægelse, kunne jeg se, at der var nogle muskler, jeg slet ikke kunne få adgang til. Det kunne være oplevelser fra fortiden, der som traumer fik kroppen til at reagere på en bestemt måde," siger Camille Vienne.