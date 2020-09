Holger Rune vinder sin første professionelle titel

Søndag sikrede stortalentet Holger Rune sig sin første titel som professionel med en sejr i Schweiz over hollænderen Jesper De Jong

Holger Runes trofæskab bugner i forvejen med titler fra juniortiden. Men søndag kunne det 17-årige stortalent fra Gentofte for første gang tilføje en professionel seniortitel til samlingen. Det betyder også et stort ryk op ad verdensranglisten.

I finalen stod Gentofte-talentet overfor den tre år ældre hollænder, Jesper De Jong (ATP: 368). De to fulgtes pænt ad i første sæt frem til stillingen 4-4. Her brød Holger Rune serv, og i det efterfølgende parti sikrede han sig sættet med en følt stopbold.

Det knækkede tilsyneladende hollænderen, der fra andet sæts start lavede et hav af fejl, mens Holger Rune var god til at holde skruen i vandet. Lynhurtigt kom Holger på 3-0 med dobbelt break, og det blev også til 4-0, da HIK-spilleren afværgede en sætbold.

Jesper De Jong kom på tavlen i næste parti og brød også Holgers serv, men momentum var en gang for alle på Holger Runes side, da han straks brød tilbage. Danskeren kunne strække armene i vejret, efter Jesper De Jong havde sendt en forhåndsflugtning i nettet på matchbolden i næste parti. Sejren var i hus med 6-4, 6-2.

Med titlen følger 20 gode ATP-point til verdensranglisten. Inden turneringen havde Holger Rune 25 point, hvilket placerede ham som nummer 725 i verden. Han kan nu se frem til et avancement på over 100 pladser, således at han rykker ind i top 600. Det gør Holger Rune til den næsthøjest placerede spiller på verdensranglisten fra årgang 2003 og yngre. Spanieren Carlos Alcaraz ligger fremme som nummer 186.