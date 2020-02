Højt hævet over Gentoftegade: Paul kører på væltepeter

En mand i trafikken rager på mystisk vis op over bilerne på Gentoftegade på vej ned mod krydset ved Søgårdsvej fredag ved middagstid. Det går langsomt fremad, så bilerne må holde tilbage for ham. Det ser næsten ud, som om han flyver. Men han er faktisk godt kørende

Og én af de her Victoriatids-cykler, hvis design kom frem i 1870'erne, kører altså til dagligt rundt i Gentofte med tidligere postmedarbejder Paul Mikkelsen fra Vangede i sadlen, når han har svunget sig derop, hvilket ikke er helt let.

"Jeg kan hurtigt få fart på, men det vigtigste er, at jeg har et skønt overblik heroppe," fortæller Paul Mikkelsen, der betegner sit skift fra almindelig cykel til veteran-velocipeden som et skift fra en Folkevogn til en Rolls Royce.

Ingen styrt

På spørgsmålet, om han ikke er bange for at vælte, smiler Paul Mikkelsen:

"Der er jo risiko ved alle aktiviteter, så det afhænger af rytteren, og jeg har ikke prøvet at styrte," siger han: "Men det kræver særlig opmærksomhed hele tiden. For eksempel en dag som i dag, hvor det blæser. Så kan det være farligt at køre om hjørner, hvor der pludselig kommer et ordentligt vindpust, for når jeg sidder i sadlen, kan jeg ikke nå ned til jorden," siger Paul Mikkelsen, inden han suser videre langs søen.