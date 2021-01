William i 0. klasse fejrer med resten af klassen, at de har gået 100 dage i skole. Det kræver planlægning fra forældrenes side at balancere fjernundervisning med hjemmearbejde, fortæller Julie Aackermann, mor til tre og advokat. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hjemsendt mor: - Alt gik godt, men så kom opkaldet fra børnehaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemsendt mor: - Alt gik godt, men så kom opkaldet fra børnehaven

Julie Aackermann, mor til tre drenge på henholdsvis 3, 6 og 8 år og advokat i en pharma virksomhed, står ligesom mange andre familier med udfordringen om at balancere arbejde med hjemmeskoling

Villabyerne - 21. januar 2021 kl. 10:06 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

De var ellers godt forberedte denne første mandag i det nye år. Sammen med sin mand Frederik havde Julie Aackermann lagt en plan for hjemmeskolingen af deres to ældste drenge, som går i 0. og 2. klasse på Skovgårdsskolen.

Deres yngste, Oliver på 3 år, var mandag morgen sendt afsted i skovbørnehave. Skrivebordene på drengens værelser var gjort klar. Zoom downloadet på iPads, hvor undervisningen med klassen og lærerne nu foregik.

Planen var, at Frederik og Julie Aackermann på skift skulle arbejde og hjælpe drengene med lektier. Ved frokosttid sad de tilfredse over planen. Alt gik godt, men så kom opkaldet fra børnehaven. En pædagog var smittet, og Oliver skulle isoleres i en uge. Fra at være et team skulle Julie nu være alene med de to ældste drenge, imens Frederik skulle arbejde i selvisolation med en 3-årig om benene, hvilket krævede arbejde til over midnat hver aften for at få det hele til at gå op.

Julie Aackermann griner, mens hun fortæller historien.

"Al vores planlægning røg, og i stedet havde vi begge en sindssyg krævende uge, hvor vi stod alene med hjemmeskoling og arbejde," siger hun.

"Fjernundervisning kræver meget af børnenes koncentration i forhold til, hvis de sad i et klasselokale."





Julie Aackermann, mor til tre og advokat Efter en uge kom Frederik og Oliver hjem. Men han skulle ikke tilbage i børnehaven.

"Den runde med selvisolation havde vi ikke brug for at opleve igen. Og ved at blive i en boble, får vi nu glæde af at kunne se bedsteforældre, som også kan hjælpe med at passe de tre drenge uden smitterisiko," siger Julie Aackermann.

Nye tider for børnefamilier At få arbejde og hjemmeskoling til at fungere inde for hjemmets fire vægge er familien Aackermann ikke alene om.

Kort før jul blev alle skolebørn sendt hjem. Og med regeringens seneste udmelding er den beslutning indtil videre forlænget frem til 7. februar.

Det betyder en hverdag, hvor Gentoftes børnefamilier skal jonglere fjernundervisning med hjemmearbejde. Og hvis de uvidende tror, at forældre bare logger deres barn ind på Zoom, og så er de underholdt af en lærer frem til kl. 15, er det langt fra virkeligheden, fortæller Julie Aackermann.

En typisk dag for 6-årige William, som går i 0. klasse er samling fra kl. 8.30-9. Her siger klasselæreren og eleverne godmorgen, før der bliver undervist og givet lektier for til resten af dagen.

"Morgensamlingen er virkelig vigtig for 0.-børnene, og lektierne kan laves, når det passer ind i vores arbejdsdag. Med støtte af en forælder kan hjemmeskolingen klares på under en time. Resten af dagen kræver så underholdning eller andre aktiviteter," forklarer Julie Aackermann.

8-årige Philip er mere selvkørende. Han går i 2. klasse, og hans skema tæller typisk tre logins i løbet af dagen til timer i alt fra dansk, matematik, engelsk og natur- og teknik. Her er både undervisning, gruppearbejde, læsning og opgaver.

"Fjernundervisningen fungerer overraskende godt, og jeg synes, at de får lært noget, men det kræver, at man som forælder er i nærheden for at holde dem til ilden. Men jeg må sige, at skolen er meget bedre forberedt end i forhold til første nedlukning i foråret. Dengang var der bare lagt nogle opgaver på Aula, som de skulle lave. Nu er der reel undervisning på Zoom. Der er også mere kontakt til de andre fra klassen, som er vigtigt i den alder," siger Julie Aackermann.

Står op kl. 04 Udover to drenge, der skal holdes til ilden, og en tredje som skal underholdes, har Julie Aackermann et arbejde som advokat for en pharma virksomhed, der også skal passes. Fra arbejdets side bliver der taget hensyn til en større fleksibilitet, fortæller Julie Aackermann. Men derudover er hun et A-menneske, som ikke har svært ved at komme ud af sengen kl. 04 om natten for at arbejde frem til kl. 7, hvor børnene vågner.

"I de timer har jeg ro til at tænke, skrive og producere, mens jeg resten af dagen kan planlægge møder ind. Det kan godt være, at det lyder helt tosset, og det er heller ikke fordi, at det er nemt, men ved at arbejde mellem kl. 04-07, får jeg nogle roligere dage," siger hun.

Svært at stå for læringen Selvom det for Julie Aackermann er et spørgsmål om planlægning, er nedlukningen af skolerne bestemt ikke optimal.

"Det er da svært at skulle være den, som nu har ansvaret for læringen. Det er ikke altid nemt, men jeg prøver at gøre det hyggeligt, når vi laver lektier. Hvis der ikke er stemning eller humør til det, så laver vi noget andet. Det skal ikke være surt for nogen," siger hun.

Men den holdning skal også doseres.

"I ugen hvor vi var alene, gav jeg lang snor i forhold til at lave lektier, men da den yngste fandt ud af, at han var bagud, var det helt demotiverende for ham. Det kunne han ikke lide. Så det gør vi ikke igen. Men fjernundervisning kræver meget af børnenes koncentration i forhold til, hvis de sad i et klasselokale. Når en 3-årig leger rundt, mens storebroren snakker på Zoom, er det svært at finde fokus for en 6-årig. Derfor er det en krævende tid med mange dilemmaer i løbet af en dag," siger Julie Aackermann.

Savner sport og venner En ting er at agere lærer og sikre fagligheden, men savnet efter vennerne og de sociale aktiviteter er sværere at erstatte. Tidligere var drengenes tid efter skole fyldt med op med legeaftaler, tennis, parkour og fodbold.

Fem gode råd til fjernundervisning Organisationen Skole og Forældre oplever forældre, der føler, at det er en stor udfordring at få eleverne til at trives med fjernundervisning. Forældrerådgivningen har her samlet en håndfuld gode råd



Husk at skolerne har ansvaret

Hav fokus på din families trivsel

Hjælp dit barn med at få struktur på dagen

Kontakt en lærer, hvis der er udfordringer

Hold fællesskabet med venner og klassekammerater ved lige, så godt I kan

Hvis man har yderligere spørgsmål, kan Forældrerådgivning kontaktes på 7025 2468 "De bevæger sig ikke på samme måde mere. En cykeltur eller gåtur er bare ikke lige så sjovt, og det synes jeg er synd for dem, men heldigvis har de hinanden," siger Julie Aackermann.

Men der er også positive ting ved at være sendt ind i en boble med familien. At være sammen på en ny måde. Drengene er aktive i haven med deres far eller tager med ham i skoven, hvor de lærer at tænde bål. Indenfor bager de med deres mor, hvor de øver sig i at læse opskriften og finde de rigtige decilitermål.

"Og så er der selvfølgelig meget mere gaming og fjernsyn end normalt. Vi prøver at finde det gode i situationen og har fokus på, at vi ikke har så travlt, som vi plejer at have i hverdagen. Det skal vi også huske på at nyde," siger Julie Aackermann.

relaterede artikler

Pædagog i opråb - er bange for at gå på arbejde under corona 20. januar 2021 kl. 07:53

Kommune opfordrer: Giv børnene kortere dage 20. januar 2021 kl. 05:56