Hjælp krabberne til en roligere tilværelse

Dyrenes Beskyttelse opfordrer til at droppe spanden, der kan være en ubehagelig oplevelse for dyrene

Villabyerne - 16. august 2020 kl. 12:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nogle er det en fast sommerleg at fange krabber i vandkanten med et fiskenet, og ofte ender krabberne i en lille plastikspand sammen med andre små, indfangede havdyr.

For dyrene er den uskyldige leg dog ikke lige så sjov som for børnene. Der er nemlig flere problemer ved kortidsopbevaringen i en spand, forklarer Nicolaj Lindeborgh, der er biolog i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

"De fleste af de dyr, der lever ved stranden, er vant til vandtemperaturer, der er under 20 grader. Allerede ved 20 grader er der mange af havets dyr, der begynder at få det for varmt. Så en spand i solen bliver let så varm, at dyrene dør," siger han.

Fem gode råd til strandsafarien Put ikke dyr i en lille spand. Brug plastbaljer, der er store nok til at børn kan bade i dem.





Lad baljen står i det lave vand, så den nedkøles.







Put sand i bunden og sten med tang til skjul. Det bliver sværere at se dyrene, men de opfører sig til gengæld mindre stresset og mere naturligt.







Hæld hele tiden forsigtigt nyt vand i baljen fra en spand. Når baljen er fuld løber det overskydende vand bare ud.







Når man er færdig, kan baljen forsigtigt tippes - eller hvis den står i meget lavt vand, kan den trækkes lidt ud og lægges på siden, så dyrene stille og roligt svømmer ud.

"De to problemer påvirker faktisk hinanden. Jo højere vandtemperatur, desto mindre ilt kan vandet rent fysisk indeholde, og desto mere bliver dyrene stressede af at skulle bruge ilten."

Den bedste måde at minimere dyrenes stressimpulser er, ikke overraskende, at lade dem være så meget i fred som muligt. På den måde vil man også bedre kunne se, hvordan de faktisk opfører sig naturligt, skriver Dyrenes Beskyttelse.