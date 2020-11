De to kunstnere fra Hamborg Heiko Zahlmann og Florian Hube udstiller i Strayfield Gallery. Pressefoto

Herlige Hamborg-drenge kommer til byen

Galleriet viser værker af de to kunstnere fra Hamborg Heiko Zahlmann og Florian Huber. Udstillingen har fået navnet "Gold is (not) a colour" og der er fernisering 12. november mellem kl. 17 og 19.