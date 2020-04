Overlæge, professor og forskningsleder Filip Krag Knop har fået en stor pose penge for at undersøge, hvordan man bedst behandler COVID-19-patienter med forhøjet blodtryk og/eller diabetes. Arkivfoto: Kathrine Albrechtsen

Herlev og Gentofte Hospital starter forskningsprojekt om behandling af coronapatienter

Verden over er massiv forskning i gang for at undersøge, hvordan man bedst behandler patienter med COVID-19. Også på Herlev og Gentofte Hospital er forskere i gang på flere fronter, blandt andet med undersøgelse af behandling i forhold til diabetes og forhøjet blodtryk.