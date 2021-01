Herlev og Gentofte Hospital skal atter have ny direktør

"Vi er i koncerndirektionen meget glade for, at Anne har påtaget sig opgaven med at stå i spidsen for Herlev og Gentofte Hospital og sammen med den øvrige direktion, mange dygtige medarbejdere og ledere på hospitalet sikre, at vi kommer godt gennem de aktuelle udfordringer med COVID-19. Jeg kender Anne som en meget dygtig, erfaren og samarbejdsorienteret hospitalsdirektør, der vil kunne lede hospitalet sikkert gennem forårets opgaver med indflytning i en ny stor akutmodtagelse og udvikle hospitalet på den længere bane til glæde for både patienter og medarbejdere."