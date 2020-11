Villabyerne spurgte læserne, hvor de følte sig mest utrygge i trafikken. Flere områder gik igen, som ses her på kortet.

Send til din ven. X Artiklen: Her oplever borgerne farlige trafiksituationer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her oplever borgerne farlige trafiksituationer

Via Facebook spurgte vi Villabyernes læsere om, hvor de i det daglige oplever utryghed i trafikken

Villabyerne - 12. november 2020 kl. 10:31 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Ordrup, Charlottenlund, Vangede, Jægersborg og Lyngbyvejen.

Det er de områder, som Facebook-kommentarerne fra læserne kredser sig om.

Og så selvfølgelig den altid problematiske parkeringssituation, der dækker stort set hele kommunen. Vi bringer her et uddrag af nogle af de mange kommentarer, vi har fået:

1: Vangede

Charlotte Skousen Rostrup:

"Vangedevej fra Vangede Kirke og forbi Busses Skole er om morgenen rigtig farlig for børnene, der skal til Bakkegårdsskolen og Busses Skole.

Der er rigtig mange (forældre), som lige smutter med over i krydset, selvom der er gult eller rødt.

Generelt kunne der godt gøres mere for at sikre skolebørnene en sikker vej til skole."

Sofie Segerström Ravn:

"Helt enig! Det er også vildt, at de kun har lavet cykelsti i 10 meter på Bakkevænget, gaden hvor alle børn kommer cyklendes. Det ligner, at kommunen i den grad prioriterer bilisterne over cyklisterne! Hele Vangede mangler cykelstier - især Snogegårdsvej, som er helt uoverskuelig for små cyklister.

Mosegårdsvej er også blevet temmelig farlig efter det projekt, der var i forbindelse med mosen."

Per Bress:

"Fuglegårdsvej. Op ad bakke på vej til skole. De små børn slingrer op ad bakken. Der er plads til en lidt smallere vej, stadig parkering mellem træerne og en cykelsti mellem træerne og fortorvet."

2: Charlottenlund/Ordrup

Kasper Hansen:

"Der er mange bilister, som kører over for rødt i krydset mellem Jægersborg Allé og Gyldenlundsvej/Bregnegårdsvej.

Måske politiet skulle have fast plads der i en uges tid. Så kan de nemlig godt få fat nogle af dem, der kører over for rødt."

Rebecca Holck Pape:

"Ja, man er altid megabekymret, når ens børn skal passere det kryds, fordi bilisterne konsekvent kører over for gult og rødt. Kommunens farligste lyskryds."

Aniela Sroczynski Falkenberg:

"Krydset ved Ordrupvej og Hyldegårdsvej / Skovgårdsvej. Særligt om morgenen.

Nøjagtig lige så farlig om eftermiddagen og tidlig aften."

Ann-Christine Heby:

"Ordrupvej!! Fra Femvejen og ned til to lyskryds....!!"

Camilla Therese:

"Ja, Frisersvej og Grønnevænge ved Ordrup Skole! Et færgetræk af biler om morgen, nogle speeder op for at nå det til 8, mens andre, f.eks. lastbiler og mindre varevogne, bruger vejene som gennemfartsrute."

Amalie Frimodt-Møller:

"Jeg oplever ofte, der er biler som kører stærkt på Ordrup Jagtvej, og samtidig har jeg mange gange set børn lege mellem de parkerede biler langs vejen. En kombi, der kan ende katastrofalt en dag! Men vil også give andre ret i, at kørslen på Ordrupvej kan være et problem."

Bente Adelsten Jonassen:

"Hyldegårdsvej - fra rundkørslen til Ordrupvej køres der helt vanvittigt stærkt."

Camilla Gaardsholt Kampmann:

"Jeg oplever tit, at folk har en alt for tung speederfod på små veje. Unge såvel som voksne med barnestole på bagsæderne.. Det at køre efter forholdene er også noget, jeg savner hos mange bilister."

3: Jægersborg, Lyngbyvejen og motorring 3

Anna Udar:

"Motorring 3, hvor man i nordgående retning skal sætte hastigheden ned til 90 ved Buddinge-afkørslen. 99 procent af bilister fortsætter ufortrødent med 110 km/t. eller mere. (I sydgående retning oplever man af og til politiets ATK-bil, som blitzer alle dem, som ignorerer hastigheden og suser forbi ATK lige under Klampenborgvej.)"

Cher Vicky Weber Pedersen:

"Krydset ved Smakkegårdsvej og Jægersborg Allé, der køres over for rødt flere gange om dagen, med alt for høj hastighed."

Ulla Christine Scheil:

"Krydset Jægersborg Allé / Rådhusvej, hvor folk kører over for gult og rødt, man skal se sig godt for."

Jesper Kiel Sloth:

"Helsingørmotorvejens frakørsel 4 (Søgårdsvej) benyttes i myldretiden som 'smutvej' af bilister, der er vigtigere end dem, der holder i kø på Helsingørmotorvejen og derfor skal spare 1-2 minutter på at køre stærkt på lokalvejen. Heldigvis er der af og til ATK under Fuglegårdsbroen.

Søgårdsvej. Udkørsel fra Søgårdsvej til Lyngbyvej er ofte umulig i myldretiden. Der kommer tre bølger af trafik: biler fra Kildegårds Plads, dernæst cykler fra Kildegårds Plads, og i en lind strøm føromtalte travle smuttere fra frakørsel 4.

Ørnegårdsvej. Uanset om bilerne er smuttet indenom på lokalvejen eller blevet på Helsingørmotorvejen, er de tvunget ind på lokalvejen fra frakørsel (Kgs Lyngby) hen rundt om Genbrugspladsen for at komme ned på M3.

Tilkørsel fra Lyngbyvej til Helsingørmotorvejen (ud for Dong). Her er dagligt kamp om højre og venstre spor. De, der har mere travlt end andre, prøver at komme indenom inden tilkørslen, og de der ikke er vant til at køre på denne underlige strækning prøver i sidste øjeblik at positionere sig rigtigt for at komme ind på Helsingørmotorvejen. De færreste opdager, at der er 50 km/t på den strækning.

Udkørsel fra IKEA, McDonalds, ElGiganten m.fl. Det er dagligt et under, at cyklister og bilister på Lyngbyvej for det meste kommer forbi uden skrammer. Der kommer få stedkendte og mange førstegangsbesøgende ud fra den tilkørsel. Med varevogne, nyafhentede leje-trailere og biler pakket meget alternativt med habengut i papkasser for store til bagagerummet. Mange 'tager chancen' og kører ud foran cykler og biler på vej ad Lyngbyvej. Stedet kan anbefales til at teste reaktionsevne, bremser og overbærenhed."

Parkering (4)

Niels-Erik Torp:

"Måske man også skulle få styr på parkeringen rundt om i kommunen. Sikker på, det vil have en positiv effekt med bedre oversigtsforhold."

Carsten Jensen:

"Vi har været der før, men mange Gentofte-borgeres totale tilsidesættelse af færdselsloven, når det kommer til parkering. Busbaner, fortove, cykelstier, gadehjørner, så man sparer at gå 50 meter hen til bageren eller sin opgang, benyttes i stort flæng og er en betydelig sikkerhedsrisiko i vores kommune. Særligt for de små skolebørn, der færdes og er uerfarne i at færdes i trafikken.

Det er en håbløs sag at løse, da egoismen og ligegyldigheden har taget fuldstændig over, desværre er der jo fri parkering i kommunen efter, at det blev proklameret, at det var en politiopgave. Og vi ved jo alle, hvor højt politiet prioriterer den opgave, så derfor er folk ligeglade - nul konsekvenser ved overtrædelse.

Brogårdsvej. En blanding af hurtigkørende trafik ad frakørslen fra Helsingørmotorvejen, højresving ned ad Brogårdsvej (til IKEA mv.) og tilkørsel fra Brogårdsvej, samt busholdeplads for den stadige strøm af gående med blå sække, papkasser, planter og vildfarne indkøbsvogne, gør dette stykke til et godt sted at være årvågen og forudseende."

relaterede artikler

DEBAT: Hensynsløs trafik på Ordrupvej 02. oktober 2020 kl. 17:57