Her kommer den første vaccine til Gentofte

I Gentofte Kommune kan de ikke umiddelbart bekræfte den eksakte tidsplan, da de tager forbehold for, at både tid og dato kan ændre sig.

Ifølge Region Hovedstadens vaccinationsplan sker det fra den 9. januar, hvor halvdelen af plejehjemmene står til at modtage vaccinen om formiddagen, den anden halvdel om eftermiddagen.

Udover personale på Gentofte Hospital er det beboere på de 15 plejehjem i kommunen, der står først for med at få en indsprøjtning.

Der er endelig lys for enden af den lange coronatunnel i form af en effektiv vaccine, og snart bliver også borgere i Gentofte Kommune ramt af lyset.

Det er de lokale praktiserende læger, der forestår vaccinationerne, der skal gives i to doser med tre ugers mellemrum.

Det er Region Hovedstadens forventning, at alle beboere på regionens plejehjem har modtaget første vaccine den 14. januar, og at anden vaccine kan gives fra den 17. januar.