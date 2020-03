Her kan du fortsat hente takeaway

I sidste uge bad vi via Facebook vores læsere om at komme med tips til takeaway steder, der stadig har åbent. Men da tingene i øjeblikket ændrer sig fra dag til dag, så tager vi selvfølgelig forbehold for, at situationen kan have ændret sig i mellemtiden.

Olivers garage og Bomhuset

Tavola Calda i Hellerup

Madhus 24 i Dyssegård

Good n green gentoftegade

Bennys pølsevogn, Gentofte Station

Trattoria Italiana Vilvordevej 1

Der er sikkert flere og I fortsat velkomne til at sende os et tip eller komme med rettelser til listen.