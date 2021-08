Kokkeskolen ?Mad med mere? finder sted hver den sidste onsdag i måneden. Hver gang er der tale om mad fra et nyt land med en flygtning som underviser. Pressefoto

Her kan du få iransk, syrisk og afghansk mad og selv komme med i køkkenet

Villabyerne - 16. august 2021 kl. 08:39 Kontakt redaktionen

Kunne du tænke dig at lære at lave den iranske nationalret Zereshk Polow, eller måske spise dig mæt i fattoush, falafel, hummus og fladbrød? Så er der mulighed her i Gentofte hos kokkeskole-konceptet 'Mad med mere'.

Det er en non-profit organisation stiftet af Jeanette Duus i samarbejde med Netværkshuset i Gentofte. Her er det flygtninge, der lærer de op til 12 gæster om deres hjemlands stolte madkultur og som samtidig inviterer dem ind i deres personlige historier om vejen til Danmark, og hvordan det er at være flygtning her.

Foreningen ønsker at motivere flygtninge og indvandrere til at lære dansk, da det ofte er indgangen til integration og at komme i arbejde, og samtidig har de den ambition at nedbryde fordomme og kulturforskelle - med fælles madlavning som facilitator.

'Mad med mere' finder sted hver den sidste onsdag i måneden, og foreløbig er der planlagt fire kokkeskoler henover efteråret med henholdsvis iransk, syrisk, afghansk og irakisk mad. De finder alle sted på Bakkegårdsskolen i Gentofte, første gang allerede den 25. august. Man kan tilmelde sig på madmedmere.com.

Det vil variere, hvilke kokke der deltager i kurset, og dermed vil sprogfærdighederne og historierne også variere. Foreningens håb er, at alle finder motivation til at kunne indgå i den fælles samtale.

"'Mad med mere' er for dig, der godt kunne tænke sig at pifte hverdagsretterne lidt op, men også dig, der har mod på at komme lidt ind under huden på mennesker med en helt anden baggrund og historie," skriver de.

Det koster 300 kr. at være med, og betalingen går ubeskåret til råvarerne, der anvendes på aftenen, og til kokkene, som står for den givne aften.

Iransk aften

Den 25. august

Klokken 17.30

Syrisk aften

Den 29. september

Klokken 17.30

Afghansk aften

Den 27. oktober

Klokken 17.30

Irakisk aften

Den 24. november

Klokken 17.30