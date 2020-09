Gentofteborgerne er flittige til at benytte biblioteket.

Her går det godt: Landets højeste udlån og stigende besøgstal

Gentofte Bibliotekerne er igen udpeget til centralbibliotek for Region Hovedstaden. Det betyder, at Gentofte Centralbibliotek fastholder sit årlige driftstilskud fra staten på 16 mio. kr

I Danmark er seks kommuners biblioteker udpeget som centralbiblioteker: Det er Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. Centralbibliotekerne bidrager til at sikre fri og lige adgang til viden via indkøb af materialer og særlig udvikling. Centralbiblioteksstrukturen, hvor staten finansierer en overbygning for de kommunale folkebiblioteker, er unik i både det danske og internationale kulturlandskab og har i år eksisteret i mere end 100 år. I en pressemeddelelse fra Gentofte Kommun siger, Formand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune, Anne Hjorth (S):

"Jeg er som borger og politiker stolt over vores biblioteker i Gentofte. Vi har gennem flere år haft landets højeste udlån og stigende besøgstal. Gentofte Bibliotekerne står stærkt ifht. at realisere kerneopgaverne for centralbiblioteksdriften: at sikre fri og lige adgang til viden og at udvikle bibliotekerne i forlængelse af vigtige kulturpolitiske indsatser. "

To kerneopgaver En ny rammeaftale for perioden 2021-2024 er netop indgået mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets seks centralbiblioteker, og den udstikker en fælles, national udviklingsretning for bibliotekerne.

Fra 2021 bliver der sat fokus på to kerneopgaver: At sikre fri og lige adgang til viden via materialeoverbygning - dvs. fælles indkøb af fx bøger. Og at sikre udrulning af nationale kulturpolitiske indsatser.

De tre kulturpolitiske temaspor, der skal sætte den nationale udviklingsretning for centralbibliotekerne og landets folkebiblioteker de kommende år, er:

Temasporet "Kultur for alle" har fokus på bibliotekernes arbejde med underrepræsenterede grupper i samfundet og i brugen af biblioteker. Fokus er særligt på psykisk sårbare unge og andre målgrupper, for hvem litteraturen, fællesskabet og miljøet omkring biblioteket ikke umiddelbart er en del af hverdagen.

Temasporet "Glæden ved sprog, litteratur og læsning" bygger videre på bibliotekernes indsatser og samarbejde om at åbne og invitere borgerne ind i litteraturens verden, herunder særlige indsatser målrettet børn.

Temasporet "Borgeren i den digitale transformation" understøtter både borgerne og bibliotekerne i de gennemgribende teknologiske forandringer og kulturelle ændringer, der præger den tid, vi lever i. Corona-krisen har vist, at der er et stort potentiale for oplysning, deltagelse, fællesskab og kulturelle oplevelser i den digitale verden.

"De nye temaspor sætter fokus på bibliotekernes værdi og styrke som kommunal institution. Temasporene, der både rummer læselyst, arbejde med sårbare og udsatte, samt den digitale transformation på kulturområdet, er vigtige områder for alle landets biblioteker at arbejde med og udvikle sig fra, siger Anne Hjorth

