Her er programmet for Gentofte Bogmesse: Mød Sara Omar, Peter Øvig, Lis Sørensen og mange flere

Der bliver et mylder af forfattere og litteraturglade borgere, når Hovedbiblioteket inviterer til Gentofte Bogmesse lørdag den 7. marts

Hvert forår bevæger bogorme og læseheste sig ud af deres vinterhi og flokkes på Ahlmanns Allé for at fejre litteraturen. Gentofte Bogmesse på kommunens hovedbibliotek plejer at være et tilløbsstykke, og mon ikke det ender sådan igen lørdag den 7. marts fra kl. 10 til 17? Programmet bugner i hvert fald af aktuelle forfattere og kendte ansigter.

Sara Omar, der netop har modtaget De Gyldne Laurbær, indtager som den første scenen for at fortælle om sin nyeste roman ’Skyggedanseren’, hvor læseren følger den unge kvinde Frmesk, som trodser sin far ved at gå uden tørklæde og skrive kritiske artikler om kvinders rettigheder. Barndommens mørke forfølger hende ind i voksenlivet, og hun må kæmpe for at finde friheden i et nyt liv. Forholdet til forældre er et tema, der går igen blandt årets bøger.

Malene Lei Raben gæster messen med sit værk ’Fruen’.

Bogen handler om opvæksten med en vanskelig mor, om at være barn af ungdomsoprøret, om konsekvenserne af moderens livsvalg og om, hvad det betyder at vokse op i skyggen af en svær relation.

Program Biblioteksscenen:

10.15-11: Sara Omar: Skyggedanseren

11.15-12: Roald Als og Mogens Lykkegaard: Håndtegner

12.15-13: Thomas Korsgaard: Tyverier

13.15-14: Knud Romer: Kort over paradis

14.15-15: Malene Lei Raben: Fruen

15.15-16: Lis Sørensen og Danni Travn: Jeg er kommet for at synge

16.15-17: Peter Øvig: Min mor var besat



Øregaardssalen:

11.15-12: Kristian Bang Foss: Frank vender hjem

12.15-13: Ole Sønnichsen: One dollar man

Du kan også opleve Peter Øvig Knudsen berette om sin nyeste bog 'Min mor var besat'. Da hans mor døde, besluttede han at skrive en bog om hende – og om at være barn af en psykisk syg. Under arbejdet med bogen blev Peter Øvig Knudsen selv ramt af en svær depression og måtte indlægges på en psykiatrisk afdeling. I Amalie Langballes roman 'Forsvindingsnumre' udgør moren ligeledes omdrejningspunktet. Hovedpersonen Agnes' mor er død, og hun håndterer sorgen ved at vælte sig i sex, stoffer og andre former for flugt. Langballe fik Bogforums debutantpris i 2019.

Dannelse og det omvendte At finde sin plads i livet er et evigt tilbagevendende emne i litteraturen. Karakteren Frank i romanen ’Frank vender hjem’ af Kristian Bang Foss kæmper med netop dét. Samtidig tegner dem anmelderroste roman et portræt af Danmark som et klassesamfund, hvor klassekoder, kulturel kapital og privilegier blokerer mødet mellem mennesker. Knud Romer har skrevet en omvendt dannelsesroman ’Kort over Paradis’. På bogmessen tager han publikum med ind i en vild og forgrenet fortælling, der tager os fra barndomslandet på Falster til 90ernes glittede reklameverden med hurtige penge og kokain. Du kan også møde Thomas Korsgaard, som taler om novellesamlingen ’Tyverier’, der kredser om det at stjæle ting og sager og liste hemmeligheder ud af folk. Thomas Korsgaard debuterede i 2017 med ’Hvis der skulle komme et menneske forbi’, og året efter kom fortsættelsen ’En dag vil vi grine af det’.

Praktisk Her sker det: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, Hellerup.

Det er gratis at deltage og du kan ikke reservere plads til de enkelte oplæg.

Messen åbnes af borgmester Hans Toft klokken 10.00.

Der kan dagen igennem købes kaffe, kage og sandwich i bibliotekets café Smager af mere.

Forlagsstande på messen: Lindhardt og Ringhof, Politikens Forlag, Batzer & Co, Skjødts Forlag, Vandkunsten, Muusmanns Forlag, Forlaget Aronsen, Gads Forlag, Hans Reitzels Forlag, Turbine, Munksgaard, Politisk Revy, Dansk Antikvarisk Forlag, Æseløret, Det Grønlandske Selskab og Aurora Boreal. Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, Hellerup. Lis og Als ser tilbage I løbet af dagen tænder bogmessen for tidsmaskinen og giver publikum mulighed for at gå på opdagelse i fortiden. Lis Sørensen og Roald Als ser tilbage på deres lange og prægtige karrierer. Lis Sørensen, der er aktuel med bogen ’Jeg er kommet for at synge’, har lagt stemme til danskernes liv i fem årtier. Nu giver hun for første gang stemme til sin egen historie. Sammen med bogens medforfatter, Danni Travn, taler hun om sange som ”Stille før storm”, ”Indtil dig igen” og ”Mine øjne de skal se”. I sin erindringsbog ’Håndtegner’ tager en af Danmarks mest kendte og elskede bladtegnere Roald Als os med ind i værkstedet: Roald Als har gennem flere årtier spiddet politikere og andet godtfolk med sin skarpe streg, og bogen er Roald Als’ personlige og muntre tilbageblik på et langt liv som tegner. Til bogmessen kan du opleve ham i samtale med sin gode ven Mogens Lykketoft. For de historieinteresserede byder forfatter Ole Sønnichsen på en helt særlig sand historie om den danske cykelsmed William S. Knudsen, der i år 1900 udvandrede til USA med 30 dollars på lommen. Han kæmpede sig op fra bunden af det amerikanske samfund og blev en af USAs største og bedst betalte erhvervsfolk, inden han blev en nøglefigur under Anden Verdenskrig, hvor han som trestjernet general var med til at vende de allieredes krigsheld i kampen mod Tyskland og Japan. Sønnichsen folder Knudsens historie ud i bogen ’One Dollar Man’.

Du kan finde mere information om bogmessen på genbib.dk/bogmesse.





