Her er Krimiforfatterens eget bud på en god krimi lige nu

"Jeg er netop blevet færdig med Jesper Steins autofiktive roman 'Rampen', som jeg slugte på halvandet døgn. Steins far forelsker sig og forlader familien, og Stein står tilbage med en mor i opløsning, ja, i det hele taget er skilsmissen starten på et helvede for dem alle. Romanen er fremragende og sidder stadig under huden på mig, måske fordi jeg selv er nyskilt."

Hvem er din favoritforfatter? "Jeg har mange yndlingsforfattere, men et forfatterskab, som står virkelig stærkt, er franske Delphine de Vigan. Særligt to af hendes romaner - 'Alt må vige for natten' og 'Baseret på en sand historie' - er fantastiske, og jeg husker dem tydeligt, selvom det nu er flere år siden, jeg læste dem."

"Verden savner ro og kærlighed, og jeg er fuldstændig betaget af 'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse', som er den fineste lille filosofiske og smukt illustrerede bog af engelske Charlie Ma­ckesy. At læse den er som at få et varmt og trøstende kram - fuld af håb, og det trænger vi alle sammen til her i 2020. Den er netop blevet oversat til dansk."