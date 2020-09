Henrik Thorup stopper i regionalpolitik

En af Dansk Folkepartis mangeårige profiler i regionalpolitik, Henrik Thorup fra Gentofte, har besluttet ikke at genopstille ved det kommende regionsrådsvalg næste år.

"Da vores lokalforeninger i DF snart skal afholde opstillingsmøder til lokalvalgene, finder jeg det rigtigst at melde ud, at jeg ikke genopstiller. Da der således bliver en ledig plads i Region Hovedstaden, hvor vi i dag er tre medlemmer i Regionsrådet, kan lokalforeningerne have det i baghovedet, når der vælges ny kandidat," udtaler Henrik Thorup i en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti.