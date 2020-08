Se billedserie Henrik Beha Pedersen vil have os til at producere emballage, der kan skylles og genbruges igen og igen og igen. Foto: Gry Brøndum

Henrik Beha Pedersen er genbrugs-missionær: "Vi går efter et affaldsfrit samfund om 20 år"

Synet af slikpapir omkring korallerne er ren horror for miljøbiolog og verdensomsejler Henrik Beha Petersen fra Hellerup

Villabyerne - 01. august 2020 kl. 11:05 Af Gry Brøndum

For nogle år siden var Henrik Beha Pedersen afsted på sin Ekspedition Plastik med skibet SY Christianshavn på vej fra Los Angeles til Hawaii. Togtet var sat i verden for at dokumentere mikroplastik i verdenshavene og båden styrede direkte mod land.

Der var 6-8 meter høje bølger, og delfiner som sprang ud af bølgerne, husker Henrik Beha Pedersen, der har sejlet siden han som 10-årig var med morbroderen Troels Kløvedal på Nordkaperen i det græske øhav, men aldrig været så meget i knibe som her:

"Vi mistede motoren på den sejlads, og så skete der det, der ikke måtte ske: Roret røg," fortæller han:

"Den amerikanske kystvagt kom ud til os. Jeg prøvede at rigge et nødror til, og det lykkedes til sidst at få os vendt væk fra kysten. Det var meget tæt på," siger han en tør og varm juni-dag på Gentoftes Genbrugsstation om et tidspunkt på hans livsrejse, hvor missionen nær havde kostet ham livet.

Genbrugsstationen Der er omtrent så langt, som der kan være fra et frådende Stillehav på den anden side af kloden til den mekaniske støj fra tømning af flasker og dåser i tusindtal fra containere på Gentoftes Genbrugsstation

OM PLASTIK CHANGE Plastic Change er en miljøorganisation, der arbejder for et affaldsfrit miljø og en nedbringelse af verdens plastikproduktion.



"Hvert år ender mellem 8-12 millioner ton plastik i verdenshavene, står der på Plastic Change' hjemmeside: Hvis vi ikke gør noget, vil der i 2025 være ét ton plastik i havet for hver tre tons fisk.

OM PLASTIK CHANGE Plastic Change er en miljøorganisation, der arbejder for et affaldsfrit miljø og en nedbringelse af verdens plastikproduktion.

"Hvert år ender mellem 8-12 millioner ton plastik i verdenshavene, står der på Plastic Change' hjemmeside: Hvis vi ikke gør noget, vil der i 2025 være ét ton plastik i havet for hver tre tons fisk.

Plastic Change påvirker beslutningstagere kommunalt som globalt og via både Folketinget, EU og FN. Plastic Change er en af tolv organisationer i styregruppen for den internationale bevægelse "Break free from plastic", som er en paraplyorganisation med næsten 3000 organisationer under sig på verdensplan. Men det her er det nye epicenter for den mission, der startede på havet og har styret hans liv de sidste 7 år:

At få verdens øjne op for, at vi ikke kan blive ved med at producere plastik og dumpe det i naturen og brænde det af, hvis verden skal være til at leve i:

"Vi skal have lavet en genbrugsetik, der gør, at man bliver belønnet for at genbruge og genanvende og bliver udskammet, hvis man ikke gør det," siger Henrik Beha Pedersen og peger begejstret mod døren med teksten "Direkte Genbrug".

Han har en bog med Nelson Mandela under armen fra bogskabet ved siden af i hjertet af den cirkulært opbyggede genbrugsstation. Her kan borgerne udveksle hjemløs litteratur, så bøgerne ikke skal brændes. Og vi skal i det hele taget undgå at brænde så meget affald af, som vi gør i dag, mener stifteren af Plastic Change, hvis mission siden 2014 har været klar:

"Vi går efter et affaldsfrit samfund om 20 år," siger han uden at tøve og med et skarpt øje for plastikken, som vi trods klima og miljøbevidsthed fortsat skruer op for forbruget af: Med engangsposer og emballage og COVID-19 masker...

Røntgenblik Henrik Beha Petersen vision opstod, da han tog et års orlov fra sit job hos Greenpeace i 2013. Han gik og dyrkede Aroniabuske i et økologisk landbrug i Lejre, mens missionen tog form.

"Jeg har sejlet 1,5 gange rundt om Jorden, og jeg har set den stigende mængde af plastik i havene. Lige fra Vesterhavet, hvor det skyller op på strandene til i Middelhavet og ude i Asien.

Engang var jeg på ferie på Bali, hvor vi lå og dykkede under en bræmme af plastik. Jeg kunne se, at det er ved at blive et massivt problem," husker han.

Og som miljøbiolog med speciale i plastik-kemikalier og cocktaileffekter, er synet af plastik i havet ekstra væmmeligt:

"Jeg har sådan et røntgenblik på plastik: Jeg ser olie, solfiltre, farvestoffer, stabilisatorer, blødgørere som phtalater, som er hormonforstyrrende stoffer, flyde ud i vandet. Det er ikke bare plastik - det er alle de her skadelige stoffer, der nedbrydes og vandrer ud i fødekæderne. Og skader vores planter og dyr og børn."

For Henrik Beha Petersen er plastik-forureningen ikke bare en øjebæ. Den er et spejl på en menneskelig adfærd, som er ude af kontrol og skal ændres, og det vil han gerne være med til:

I en video delt på Facebook af Miljøministeriet taler han med miljøminister Dan Jørgensen om sine anbefalinger til kommende affalds- og plastikhåndteringsplaner, som regeringen er i gang med:

"Jeg var lige ved Vesterhavet, og der fandt jeg denne her chipspose med KIMS muffer," siger Henrik Beha Petersen til ministeren: "Datoen er 19. i 10. 1984. Den er et godt billede på, hvor meget plastik, vi hober op i vores natur og til sidst brænder af, når den er endt i skraldespanden."

"Man kommer ud et smukt øde sted... og så ligger der en gammel slikpose," siger Henrik Beha Petersen.

Vi ser på et hav af blå og hvid plastic, der ligger i en container på genbrugsstationen.

Står det til Henrik Beha Petersen skal al plastik have sit eget kredsløb, så det stærke materiale, vi bruger til at adskille ting, kan bruges igen og igen:

OM HENRIK BEHA PEDERSEN Henrik Beha Pedersen er 57 år og uddannet miljøbiolog fra RUC med speciale i kemikalier i miljøet og deres cocktaileffekter. Han er opvokset i en sejlende familie og var selv på togt for første gang med sin morbror Troels Kløvedal som 10-årig. I 2013 sagde han op fra sit job i Greenpeace og skabte ngo'en Plastic Change, som han i dag er talsmand for. Henrik bor privat med sin kæreste i Hellerup og er far til tre på 28, 22 og 13 år. "Det er nok den røde tråd i mit liv: For det får mig til at tænke: Hvad kan jeg gøre ved det her?" Siger Henrik Beha Petersen.

Vask og reparer Ved at dele sine oplevelser og sin viden har han med tre store fonde i ryggen opbygget ngo'en Plastic Change, og ideen er at disrupte vores brug- og smid-væk kultur.

Og beslutningstagerne lytter: EU er på vej med et initiativ til at øge afgiften på plastikaffald, der ikke bliver genanvendt. Og man arbejder også på en regel, der skal tvinge producenter af plastikprodukter til at oplyse om, hvordan produkter kan repareres og garantere reservedele mindst 10 år frem.

"Hvis Mærsks skibe skal kunne genanvendes ned til sidste bolt, så skal et stykke legetøj også kunne det," siger Henrik Beha Petersen, som mener at Plastic Change har været med til at råbe politikerne op:

"I dag er næstkommanderende i EU-kommissionen Frans Timmermanns vågnet, og vi har stærke folk i FN og i Asien, hvor der er en bred folkelig bevægelse, som bakker op. Kina besluttede i 2018 at stoppe importen af halvdelen af verdens plastikaffald," fortæller han begejstret.

Men det er ikke nok bare at omdanne plastik til nye produkter. Langt det bedste er at tænke i regulær genbrug, siger han:

"Skal vi skåne klimaet mest muligt, skal vi vaske og genopfylde plastikflasker," forklarer Henrik Beha Petersen, der drømmer om, at vi i fremtiden laver en plastikboks til vores lakridser, som kan vaskes og fyldes op igen.

Så han ikke skal finde mikroplastik i fisk langt ude på havene men i stedet kan fiske i plastikhavet her på genbrugsstationen for at finde det, han skal bruge. Og den vision er vi pt langt fra:

"Vores fokus på hvor skadelig plastik er i naturen har aldrig været mere oppe i tiden - alligevel stiger plastikforbruget med mindst 5% om året," siger Henrik Beha Petersen, der håber at bølgen af utilfredshed med ulighed i verden i 2020 kan være med til, at de unge tager fat:

Gentoftes affald Mens producenterne af alt det, der ligger her på genbrugsstationen, tjener penge til at tale deres sag i de politiske forsamlinger, har naturen ingen indkomst:

"Vi mangler virkelig nogle frie grønne midler, hvis der skal være balance i muligheden for at råbe politikerne op," siger Henrik Beha Pedersen, hvis organisation Plastic Change har midler til at føre fanen højt i hvert fald i to år endnu.

Lige her på Genbrugsstationen er man i gang med at gøre klar til, at flere kan komme forbi med deres gamle ting, så de kan leve videre hos andre, der kan bruge dem.

"Gentofte Kommune er faktisk frontløber," siger Henrik Beha Petersen, der lige har stået foran borgmester Hans Toft og kommunalpolitikerne som medlem af udvalget, der ser på FNs verdensmål:

"Her planlægger man i august at gå i gang med at arbejde med, hvordan vi i kommunen kan begrænse vores affald i fremtiden."

"Vi skal have lavet en genbrugsetik, der gør, at man bliver belønnet for at genbruge og genanvende og hvor det er ilde set, at man ikke gør det