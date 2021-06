Inden Henriette Sun Christensen flyttede ind i kælderlejligheden på Fredensvej 9 var hun med til at betale regninger for renoveringen. Men tog om sig. Privatfoto

Henriette stod i desperat situation - nu føler hun sig snydt af udskældt udlejer

Henriette Sun Christensen havde set sig lykkelig i en kælderlejlighed, men er i dag endt i en økonomisk strid med sin udlejer Per Schultz Hvenegaard

Villabyerne - 17. juni 2021 kl. 09:27 Af Kathrine Albrechtsen

Henriette Sun Christensen er vred over den måde, Per Schultz Hvenegaard driver sin udlejning på.

"Det irriterer mig, at han kan gå rundt og snyde sine lejere, uden at det har konsekvenser," siger hun.

Hendes egen sag startede i foråret 2020, hvor hun fandt en boligannonce for et højt kælderlejemål på 105 kvm på Fredensvej 9. Første gang, hun mødtes med Per Schultz Hvenegaard, var i maj 2020, hvor hun blev fremvist kælderen, der var helt rå uden toilet, køkken eller bad, men havde store vinduer i alle rum.

Men for et symbolsk beløb til en lille del af renoveringen, ville hun selv kunne være med til at præge det, fortalte Per Schultz Hvenegaard. Hun indvilligede, men understregede, at hun ikke ville lægge mere end 50.000 kr. Herefter modtog hun en kontrakt, hvor hun, udover at betale tre måneders depositum samt tre måneders forudbetalt husleje, skulle lægge 1.600 kr. i a conto for vand per måned samt 400 kr. i havehold.

"På det tidspunkt kendte jeg ikke til lovgivningen på området, f.eks. at udlejer ikke må komme med løbende regninger til renovering. Jeg undrer mig også over 1.600 kr. i vand, som jeg finder meget højt, men jeg stoler naivt på ham. Også da vi indgår en mundtlig aftale om, at lejemålet er tidsubegrænset. Jeg havde bare virkelig brug for en base, hvor jeg ikke kunne opsiges efter to år, så jeg indrømmer, at jeg har skyklapper på og ser bort fra alle de ting, som ikke stemmer. Forinden var jeg lige blevet afvist i banken til en andelsbolig i Nærum, på trods af at jeg kunne lægge 200.000 kr. i udbetaling og ingen gæld har, så jeg stod i en ret desperat situation," fortæller Henriette Sun Christensen.

Villabyerne har fremlagt Per Schultz Hvenegaard alle kritikpunkter fra tidligere og nuværende lejere. Han ønsker ikke at udtale sig om verserende sager og har ingen yderligere kommentarer. Ifølge LLO skal istandsættelser af lejemål varsles mindst tre måneder forud og beregnes på den rigtige måde, dvs. som et lejetillæg, der svarer til ydelsen på et realkreditlån på den sum (typisk et 20-årigt lån), der er brugt til forbedringen.

Regning efter regning Renoveringen startede, og her begyndte Henriette Sun Christensen at modtage de første regninger fra sin udlejer. Den første uge var den på 30.000 kr., næsten uge 40.000 kr.

"Jeg tager fat i ham og siger, at det ikke var en del af aftalen og jeg heller ikke har råd. Da vi mødes, beder jeg om at se kvitteringer, men det nægter han og snakker om tillid samt alle de grunde til, at det bliver dyrere. Til sidst giver jeg efter, og vi bliver enige om en grænse på 70.000 kr. mere," forklarer hun.

På det tidspunkt mødte Henriette Sun Christensen de nye lejere, som er fra USA og England, der fortæller om Nathalie Bassanesi, der aldrig har fået sit depositum tilbage trods rettens ord.

"Der går det op for mig, at jeg har været dum og naiv," siger hun, som kunne se, at historien var ved at gentage sig med hendes lejemål.

Henriette Sun Christensen skulle være flyttet ind 1. juli 2020, men hverken køkken eller badeværelse stod klar. Indflytningen blev rykket til august, men her var boligen heller ikke færdig. Til gengæld spurgte Per Schultz Hvenegaard efter flere penge. Henriette har til sidst betalt 87.500 kr. for renoveringen.

September stod boligen endelig færdig. Og Henriette Sun Christensen, som på det tidspunkt er flyttet hjem til sine forældre, ser frem til at flytte ind i sit nye hjem. Alligevel manglede der stadig de sidste ting.

"En tanke slog mig, at han gerne vil have mig til at trække sig, og ligesom Nathalie vil jeg aldrig se mine penge igen. Jeg skal for alt i verden flytte ind, så jeg kan retsforfølge ham, uden at han kan ignorere mig, som han gør med Nathalie. Hvis jeg vinder i Huslejenævnet, kan jeg trække det fra, som han skylder mig, i husleje," siger hun.

Ro i maven Inden Henriette Sun Christensen flyttede ind, fortalte Per Schultz Hvenegaard, at hun skulle betale 255.000 kr., mere for renoveringen og tvang hende til at underskrive et lånedokument.

"Men på det tidspunkt ved jeg, at det han gør, er ulovligt, og lånedokumentet er intet værd. Desuden må han heller ikke kræve a conto vand, når der ikke er opsat separate målere. Det konfronterer jeg ham med, efter jeg er flyttet ind, hvortil han svarer, at nu er jeg opsagt. Men det ved jeg, at han ikke kan. Siden da har han svaret alle min sms'er og spørgsmål med: 'Er det en opsigelse'?," siger Henriette Sun Christensen, som i november 2020 fik sig en advokat til at stævne Per Schultz Hvenegaard for ulovlig opkrævning af varme, vand, havehold, renoveringslån og husleje.

"Han mødte derefter op og sagde, at jeg skulle trække min advokat. Der blev jeg sur. Jeg gjorde det tydeligt for ham, at hvis han gjorde det igen, ville jeg anmelde det som chikane. På nuværende tidspunkt har han ikke svaret på mails, breve eller stævninger fra Retten i Lyngby eller min advokat. Der kan gå op til et helt år, før der ligger en afgørelse og jeg kan få pengene igen eller trække det fra i husleje. Men jeg har helt ro i maven," siger hun.

Henriette Sun Christensen kan med de andre lejere på ejendommen se et tydeligt mønster.

"Han vælger bevidst udlændinge og enlige kvinder. Måske er vi mindre bevidste om vores rettigheder, mere konfliktsky og villige til at gå på kompromis på grund af arbejde og eventuelt børn i institution," siger hun og fortsætter:

"Men nu har jeg sat mig grundigt ind i mine rettigheder som lejer, og jeg er ikke bange for ham."

