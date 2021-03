Hemmeligheden bag Danmarks bedste offentlige arbejdsplads: Næsten ingen ledelse

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte viser, at deres 90 procent ledelsesløse organisering kan klare det meste - selv en pandemi. Det er en af årsagerne til at 'JAC' 18. marts blev kåret som bedste danske arbejdsplads af 'Great Place to Work'. JAC er tidligere kåret som 'Danmarks bedste offentlige arbejdsplads' og 'Europas bedste offentlige arbejdsplads'. Denne pris gælder både for private og offentlige arbejdspladser.

"Vi tror ikke på kontrol og top-down-ledelse. Vi tror på hinanden. Corona har udfordret os på vores kerneværdier som fællesskab og sammenhold, og det har været et hårdt og svært år. Men vi havde et stærkt fundament at stå på med den 90 procent ledelsesløse arbejdsform. Det betød, at netop den udfordring, corona gav os, var vi faktisk allerede klar til. Det har båret os igennem krisen", fortæller centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen.

Om prisen

Det er 20. gang, at Great Place to Work kårer Danmarks Bedste Arbejdspladser blandt de virksomheder og organisationer, der har valgt at deltage og dermed få taget temperaturen på trivslen blandt medarbejderne. I alt har 24.873 medarbejdere i 104 danske virksomheder og organisationer deltaget i undersøgelsen i år og dermed i konkurrencen om den fornemme titel.

