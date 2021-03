Hvis alt går efter planen, kan det danske bud på en COVID-19-vaccine være klar i slutningen af i år eller starten af næste år. Modelfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Hellerupfirma står bag ny dansk COVID-19-vaccine Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hellerupfirma står bag ny dansk COVID-19-vaccine

Medicinalvirksomheden Bavarian Nordic har købt de kommercielle rettigheder til den første danske vaccinekandidat

Villabyerne - 11. marts 2021 kl. 18:50 Kontakt redaktionen

Den danske vaccinekandidat, der har fået navnet ABNCoV2, har både vist sig effektiv mod covid-19 og efterfølgende problemer med sygdommen.

Det betyder, at vaccinen kan påbegynde første fase i forsøg på mennesker, hvor 42 mennesker får første skud i Holland. Viser studiet sig effektivt, vil der skulle gennemføres to studier.

Vaccinefirmaet Adaptvac har stået i spidsen for projektet, mens medicinalvirksomheden Bavarian Nordic, med base i Hellerup, har købt de kommercielle rettigheder og tager ansvaret for, at de næste forsøg bliver ført ud i livet.

Ifølge forskerne bag kan vaccinen være klar i slutningen af i år eller starten til næste år.

Vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca er allerede godkendt til brug i Europa - sidstnævnte er dog sat på stand by i Danmark og en række andre lande, mens det undersøges om den indebærer en øget risiko for blodpropper - mens en vaccine fra Johnson & Johnson ventes at blive godkendt inden længe. Men Bavarian Nordic peger selv på, at løbende mutationer af covid-19 kan skabe et behov for nye vacciner lang tid frem.

"Mens flere vacciner allerede er godkendt og bredt brugt for at bekæmpe pandemien, er længden og bredden på den beskyttelse, de yder mod nye varianter af sygdommen, ukendt. Og det understreger behovet for fortsat at prioritere udviklingen af den næste generation af vacciner mod covid-19. Covid-19 vil sandsynligvis fortsætte hos os som smitsom sygdom, der skal håndteres," skriver adm. dir. for Bavarian Nordic, Paul Chaplin, i fondsbørsmeddelelsen. Kath

relaterede artikler

Her føler borgerne sig lidt ekstra vigtige: Vil foran i vaccinekøen 07. januar 2021 kl. 05:46