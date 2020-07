Huset her i Espergærde blev solgt for 38,5 millioner kroner tidligere på året og er den foreløbigt andendyreste handel i år. Kun en Hellerup-villa var dyrere. Foto: Ivan Eltoft Nielsen

Hellerup-villa er Danmarks dyreste

Køber har givet 45 millioner kroner for et 322 kvadratmeter stort hus i Hellerup. Det er foreløbig årets dyreste handel

Boliga.dk har kigget på årets foreløbige tophandler, og den dyreste - til 45 millioner kroner - er salget af et 322 kvadratmeter stort hus fra 1899 i Hellerup. På andenpladsen kommer et 726 kvadratmeter stort hus i Espergærde, der blev solgt for 38,5 millioner kroner - og på tredjepladsen et 444 kvadratmeters strandvejspalæ i Vedbæk, der endte med at skifte ejere efter en handel til 38 millioner kroner. Det viser Boliga.dk's salgsprishistorik.