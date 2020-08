Se billedserie Parret Ann og Christian Kusk Uhrenholt har termin 23. august og vil rigtig gerne i kontakt med kommende bedsteforældre til deres pige Caroline. Foto: Michael Harsvik

Hellerup-pars store ønske:Et ekstra sæt bedsteforældre

Findes der nogen, der vil være bedsteforældre til familien Kusks datter Caroline, der kommer til verden i midten af august? Det håber både far Christian og mor Ann

Hvad gør man som kommende forældre, når man bor i Hellerup, og hele familien er bosat i Nordjylland?

Så søger man naturligvis barnets kommende bedsteforældre gennem Villabyernes spalter.

Christian og Ann Kusk Uhrenholt har for tre år siden bosat sig i en lejlighed på Tranegårdsvej, og her er de nu klar til at stifte deres lille familie. Parret har termin 23. august, børneværelset står klar - helt nymalet - med både bamser og børneseng.

Men der mangler lige noget.

"Vi har selv haft stor glæde af vores egne bedsteforældre, men for os bliver det sværet med den hyppige kontakt til familien, fordi de bor i Nordjylland. Derfor vil vi høre, om der findes en person eller et par, som har lyst til at være 'bedste' for vores lille nyfødte Caroline," siger Ann Kusk Uhrenholt.

"Det er ikke et professionelt plejeforhold, vi er ude efter. Vi håber at finde én - eller et par - som har lyst til at være en del af vores familie. Gå med i Zoologisk Have, deltage i fødselsdage og jul, komme forbi så tit man har lyst og drikke kaffe - altså en rigtig del af familien. Og som vil vores barn Caroline, selvfølgelig," siger Ann og fortsætter:

"Vi har hørt om 'reservebedsteforældre', og det begreb bryder jeg mig ikke helt om. Jeg tænker det mere som en rigtig bedstemor. Selvfølgelig vil Caroline have sine bedsteforældre i Nordjylland, men vil vil rigtig gerne finde nogen, som vi kan have et tæt forhold til her i Hellerup," fortæller Ann.

Relationen er vigtig For parret betyder relationer mellem mennesker rigtig meget.

"Vi er selv meget åbne og nysgerrige, så vi søger en person eller et par, som er kærlige, solide, nærværende, positive og glade. Og vi er ligeglade med, om det er et par, om de er til kvinder eller mænd, om de har børn eller ej," siger Christian Kusk Uhrenholt.

"Vi søger en person eller et par, hvor deres egne børn er flyttet langt væk, eller hvor vedkommende måske ikke har børn og godt kunne tænke sig nogen at være 'bedste' for. Jeg er selv meget optaget af ideen om, at generationer bor under samme tag. Det kan så ikke lige lade sig gøre i vores tilfælde," fortæller Christian.

Man kunne også forestille sig, at I flyttede tilbage til Nordjylland, så jeres barn kunne se jeres rigtige familie oftere?

"Det er sjovt, du spørger, men når jeg tænker på 'hjem', så er det her i københavnsområdet. På en eller anden måde passer vi bedst ind her," siger Christian Kusk Uhrenholt.

"Det er også her, vi har vores arbejde, netværk og venner, og vi er begge optaget af, at vi også har en karriere at passe. Og her er der flest job i hovedstaden," siger Christian. Anne er lederassistent i et IT-firma, og Christian er finans director inden for servicebranchen.

De er begge faldet for Hellerup.

"Vi er blevet betaget af roen, lokalsamfundet, interessen for hinanden, de gode indkøbsmuligheder, svømmehallen og de gode fritidsfaciliteter. Det er et perfekt sted at se sit barn vokse op," fortæller Ann Kusk Uhrenholt.

Spændt på respons Lige nu er de spændte på, om artiklen her i Villabyerne kan bringe dem i kontakt med mennesker, der godt kan se sig som bedsteforældre i en ny familie.

"Vi ved godt, vi er på ukendt territorium, og vores jyske familie er ligeså spændt som os på, hvad det hele ender med. Men vi håber, vi en finder et par eller en person, som er med til at give familien energi og glæde og som har kærlighed og omsorg at give af. Vi har jo også en masse, vi gerne vil give til gengæld," siger de to.

