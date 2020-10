Hellerup-forfatter giver Amagers skæve eksistenser en stemme

"De var måske lidt overvægtige eller lidt for tynde, men de kunne have haft en karriere inden for billard eller speedway. De kunne lodde og nitte. De var medlem af kajakklubben, men de var aldrig ude på Sundet. De sad i klublokalet i deres læderveste og slidte jeans og påstod, at de havde afluret opskriften på grillens paprikadressing, og de fortalte historier om damerne fra årets Amager Rundt, og sådan blev vi drenge introduceret til en voksenverden, vi aldrig kunne snakke med vores forældre om."