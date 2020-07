Peter Winther-Schmidt har et brændende ønske om at formidle Danmarks historie videre til sine læsere på en spændende måde. Pressefoto

Hellerup-direktør skriver historisk krimi

Tryk på spændingen

"Jeg har altid interesseret mig for Danmarks historie og har længe undret mig over, at denne store omvæltning i Danmarks historie gik så forholdsvist smertefrit til. Derfor har jeg tilladt mig at tilføje fiktionselementer til denne roman, som er én version af, hvordan det kunne være foregået - med ekstra tryk på spændingen," fortæller Peter Winther-Schmidt i en pressemeddelelse fra forlaget Valeta.