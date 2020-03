Se billedserie Lars Houmann og Per Thorsen er naboer på A. N. Hansens Allé og blandt det fåtal, der har tilsluttet sig regnvandsledningerne, som Novafos er ved at anlægge. Foto:Gry Brøndum

Send til din ven. X Artiklen: Hellerup-borgere takker nej til klima-regning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hellerup-borgere takker nej til klima-regning

Færre end hver tiende grundejer i Hellerup har sagt ja til frivilligt at betale for at tilslutte sig det nye regnvands-system, der skal aflaste kloakkerne

Villabyerne - 04. marts 2020 kl. 18:30 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi har valgt ikke at tilslutte os," fortæller en beboer, der ikke har ønsket at få sit navn nævnt efter vedkommende er blevet præsenteret for artiklen.

Villabyerne har banket på hoveddøren til villaen på A. N. Hansens Alle, som ligger parallelt med Hambros Allé fra Strandvejen og ned til Øresund for at blive klogere på, hvorfor man ikke har ønsket at koble sig på regnvandsafledningen og beboerens forklaring er ganske enkel:

"Vi har haft kontakt med en VVS'er om etableringen af en løsning, og det blev helt vanvittigt dyrt at få vores gamle hus tilsluttet."

Dyr tilslutning Og tilslutningen til kommunens regnvandstunnel, der skal sikre Hellerup mod store oversvømmelse - og badevandet mod kloakudslip i tide og utide, når regnen tager til - kan da også være rigtig dyr. Alt fra 30.000 kroner til over 100.000 kroner, fortæller projektleder Martin Andersen fra Novafos.

Borgerne er blevet oplyst om det store anlægsarbejde for at aflaste kloakkerne ved et informationsmøde på hver enkelt vej, inden arbejdet er gået i gang. Og netop her på A. N. Hansens vej er det faktisk 20% af villaejerne, der har besluttet sig for at gå med, oplyser Martin Andersen.

Jo tættere på havet Det afspejler en generel tendens: Nemlig at jo tættere man kommer til Øresund, jo mere motiverede har grund- og villaejere været til at betale for at få vandet fra egen grund ledt ned i den nybyggede tunnel, som Novafos siden 2016 har arbejdet på at lægge klar til sikring af området mod klimaforandringernes store regnskyl.

Men naboerne, der betaler for at blive koblet på systemet, ærgrer sig over den manglende tilslutning. Lars Houmann, der bor i nummer 22 har oplevet 3-4 oversvømmelser af kælderen igennem sine 33 år på A. N. Hansens Alle:

"Jeg synes jo, at regnvandsledningen er et fantastisk projekt", fortæller han til Villabyerne: "Men når så få melder sig til projektet, så bliver jeg jo i tvivl om, hvorvidt vi undgår kloak-oversvømmelser, når al regnen fra de andre grunde stadig ryger i kloakken?"

"Mere solidaritet" Lars Houmann har i det to-familiers hus, han bor i, selv været med til at etablere et system tidligere, som har gjort det billigere for dem at tilslutte sig regnvands-afledningen, som Novafos nu graver ud til på vejen. Det var ikke tilfældet hos hans nabo Per Thorsen, som i sit to familiers hus har købt sig til en tv-inspektion af kloakken, og nu har taget imod et tilbud på knap 45.000 kroner for en tilslutning:

"Jeg kunne godt efterlyse noget mere solidaritet og en mere gennemtænkt fælles løsning. Jeg synes ikke det er fair, at jeg betaler for, at vi får løst et klimaproblem i kvarteret, og at kommunen så måske senere skal bruge penge på at grave ud, så folk kan tilslutte sig, når man opdager, at vi har et problem."

Novafos: Meld jer til nu Hos NOVAFOS udtaler projektleder Martin Andersen, at det klart er en fordel, at beboerne i området melder sig til regnvands-aflastningen nu: "Vi leverer et stik til regnvandstunnellen frem til skellet ved folks matrikel, og vi mener, at det er en fordel, at man gør det nu, hvor vi alligevel har asfalten åben."

På spørgsmålet om hvorvidt naboerne Lars Houmann og Per Thorsen kan være berettiget bekymrede for, at der stadig vil være oversvømmelser i Hellerup, hvis deres naboer ikke melder sig på i større omfang har Martin Andersen ikke et klart svar, men jo flere der melder sig jo mere effektiv bliver afledningen:

Tvang i andre kommuner "Regnvandstunnellen er dimensioneret til, at alle kobler sig på, så vi er fremtidssikrede mod både vand i kælderen og forurening af badevandet fra kloakken. Så vi vil gerne have, at så mange som muligt tilslutter sig det nye regnvandssystem."

Er det kommet bag på dig, at så få har meldt sig til systemet?

"Det er nok meget typiske tal, vi ser i Hellerup, i forhold til at man har bedt borgerne selv om at betale for afledningen på deres egne grunde," udtaler Martin Andersen: "I andre kommuner har man besluttet sig for at gøre det via et påbud, men det har man altså foreløbig ikke her i Gentofte."

Planen for Hellerups nye regn-afledning Novafos gik i gang med at etablere regnvandstunnel i 2016. Nu går arbejdet på at lægge regnvandsledninger i hele området.



I 2019 er der ledt 22.000 kubikmeter vand ud i Øresund via regnvandstunnellen bygget under Lille Strandvej. Det svarer til 10 gange Kildeskovshallens samlede vandmængde i regn.

Projektet forventes ifølge Gentofte Kommune afsluttet i 2023. For det nordøstlige område hvor A. N. Hansens Alle ligger vurderer Novafos, at det bliver i 2021.





Kilde: Gentofte Kommune og Novafos Novafos gik i gang med at etablere regnvandstunnel i 2016. Nu går arbejdet på at lægge regnvandsledninger i hele området.I 2019 er der ledt 22.000 kubikmeter vand ud i Øresund via regnvandstunnellen bygget under Lille Strandvej. Det svarer til 10 gange Kildeskovshallens samlede vandmængde i regn.Projektet forventes ifølge Gentofte Kommune afsluttet i 2023. For det nordøstlige område hvor A. N. Hansens Alle ligger vurderer Novafos, at det bliver i 2021.Kilde: Gentofte Kommune og Novafos Prisen på senere tilslutning Villabyerne har spurgt Gentofte Kommune om, hvad det koster skatteborgere at etablere en privat tilslutning til regnvandstunnellen nu, hvor projektet er i gang, og hvad man estimerer det vil koste borgerne som helhed, når en borger først senere vælger at etablere en individuel tilslutning. Til det lyder svaret, at hele projektet finansieres af vandregningen over en 75-årig periode:

Hvad koster regn-afledningen? Det samlede projekt koster ca. 500 mio. kr. og dækker et område af kommunen på ca. 230 ha.



Regnvandsledningerne betales via m3 taksten på vandregningen, og finansieres over 75 år. Overordnet set vil borgerne altså betale regnvandsledningerne med 1/75 del hvert år, over de kommende 75 år. Det er forsyningsselskabet Novafos, der anlægger, drifter og ejer regnvandsledningerne, ligesom resten af spildevandssystemet.





Kilde: Gentofte Kommune og Novafos Det samlede projekt koster ca. 500 mio. kr. og dækker et område af kommunen på ca. 230 ha.Regnvandsledningerne betales via m3 taksten på vandregningen, og finansieres over 75 år. Overordnet set vil borgerne altså betale regnvandsledningerne med 1/75 del hvert år, over de kommende 75 år. Det er forsyningsselskabet Novafos, der anlægger, drifter og ejer regnvandsledningerne, ligesom resten af spildevandssystemet.Kilde: Gentofte Kommune og Novafos "Omkostningen på egen grund er uafhængig af om tilslutningen sker nu eller på et senere tidspunkt. Det vil også på et senere tidspunkt være den enkelte borger, der skal betale for tilslutningen på egen grund," oplyser Gentofte Kommune.