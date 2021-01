Hellerup Skole dansede sig ind i rekordbogen

Selv om corona og restriktioner har spændt ben for meget, blomstrer kreativiteten også i måder at være sammen på.

I sidste uge loggede 120 forventningsfulde indskolingselever fra Hellerup Skole på kommunikationsplatformen Teams til et brag af en dansefest.

Formålet var at få bevægelse i kroppe, vinke til sine savnede kammerater - og ikke mindst at forsøge at komme i Børnenes Rekordbog.