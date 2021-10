Aftenens højdepunkt blev det efterhånden obligatoriske foto af samtlige 2021-medaljevindere i Hellerup Kajakklub. Helle Juell ses yderst til højre i billedet. Foto: Ole Tradsborg

Hellerup Kajakklub fejrede sig selv og sine talenter

Den lokale kajakklub takkede og hyldede forleden sine mange klubtalenter. Men der blev også berettiget rettet tak til klubbens uvurderlige, frivillige kræfter

Villabyerne - 07. oktober 2021 kl. 14:28 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Hellerup Kajakklub tog sig forleden tid til at hylde sine helte - og takke dem, der har hjulpet talenterne på vej.

Aftenen blev åbnet af Thorbjørn Skovhus, der er ungdomstræner i klubben. Han kunne fortælle om et helt særligt år, hvor klubben kørte på nedsat blus og ustandseligt løb ind i nye forhindringer grundet coronaen.

Men han kunne samtidig fremhæve et ekstraordinært mod i klubben, som gjorde, at man overlevede stævneaflysninger på stribe. Og så rettede han ellers tak til klubbens reelle drivkraft, nemlig de frivillige, der i den grad har været med til at udstikke den rigtige kurs for klubben - og har fået sat den på det internationale søkort.

Ildsjæl gennem ild og vand En af de helt store drivkræfter og arkitekter bag det er ungdomsformand Helle Juell, der tilbage i efteråret 2014 var en blandt flere idépersoner bag en visionær strategi med fokus på både bredde og elite blandt klubbens yngre medlemmer. Målet var altså delt i to: En sjov og motiverende træning for motionshold, og et defineret mål om medaljer ved betydende stævner for de bedste roere.

Drømmene blev endda skubbet op på øverste ønskehylde, da det også præcist blev defineret, hvor mange medaljer klubben skulle vinde i de efterfølgende år. Kronen på værket skulle være deltagelse ved OL i Tokyo.

Tør drømme stort "Det var et vildt mål, vi stillede, men jeg mener, man skal turde drømme stort", lød det fra Helle Juell efter en stor bunke roser kort forinden var blevet sendt hendes vej - blandt andet fordi hun har været indpisker i mere end 10 år i klubben.

Helt nøjagtigt har hun været en del af klubben i 16 år, for hun startede, da hendes søn dengang var 11 år.

Og indsatsen fra de frivillige kræfter, men især fra Helle Juell, blev fortjent nævnt på en aften, der ellers var målrettet klubbens helt store profiler, særligt de to OL-roere Bolette Iversen og Sara Milthers.

Dem holdt Helle Juell selv en tale til, måske fordi hun i sin tid var med til at 'lande' de to ro-talenter i klubben. Bolette, efter hun havde skrevet til klubben, fordi hun ønskede at skifte klub, og Sara, der startede fra nul, idet hun først mødte Hellerup Kajakklub via Gentofte Kommunes 'Aktiv Sommer'.

"Det er jo fantastisk at se, at vores drømme faktisk holdt, men i hverdagen er det lige så meget sammenholdet, der driver mig. Og derfor kan jeg nok ikke holde mig væk fra klubben lige foreløbig," lød det med et stort smil fra Helle Juell, der også uden for klubben har fået fortjent anerkendelse, for i 2018 blev hun kåret til årets idrætsleder i Gentofte Kommune.