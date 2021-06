Se billedserie Helle Nebelong står bag en lang række naturlegepladser og sansehaver både herhjemme og i udlandet, det præcise antal kender hun ikke. Men hun er særlig stolt over opgaven i Illinois, som hun egentlig først troede var en spammail. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Helle er verdenskendt: Nu har hun fået opgave til 32 millioner kroner

En privat velgører i Illinois har ønsket at lave en kæmpe naturlegeplads til sin barndomsskole. Den opgave har den berømmede landskabsarkitekt fra Gentofte, Helle Nebelong fået.

Villabyerne - 19. juni 2021 Af Jesper Bjørn Larsen

Da den amerikanske forretningsmand Charles Jobson var på road trip til sin barndoms land - lokalsamfundet i Normal, Illinois, hvor hans forældre havde boet i 40 år - opdagede han, at hans gamle skole, Colene Hoose Elementary School, stadig havde de samme udendørs legearealer, som da han gik på skolen 50 år tidligere.

Da Charles Jobson senere i den lokale avis læste, at skolens leder havde en ny legeplads øverst på sin ønskeseddel, besluttede han sig for at gå ind i sagen.

På sine mange rejser til Skandinavien havde Charles Jobson med egne øjne set, hvordan naturlegepladser stimulerer børns leg på en helt anden måde end almindelige legepladser. Han gik på internettet, købte nogle bøger og spurgte omkring sig for at høre, hvem der er 'the go to guy', hvis man skal have lavet sådan en.

Det viste sig at være den danske landskabsarkitekt Helle Nebelong, der står bag en lang række naturlegepladser herhjemme og i udlandet. For slet ikke at tale om et hav af sansehaver, bl.a. på Ordruplund, Salem og Søndersøhave her i Gentofte.

Charles Jobson skrev en uformel mail til hende den 19. december 2019, hvor han sprang direkte ud i at spørge hende, om hun havde lyst til at lave en naturlegeplads i Illinois.

"Jeg tænkte, det kan da ikke passe. Også fordi, han ikke skrev et ord om, hvem han var. Han sluttede bare med 'Best, Charlie'. Det virkede som en spammail og så alligevel ikke. For han nævnte to navne, Tim Gill og Sharon Gamson Danks, to bekendte fra mit internationale netværk. Nytårsdag skrev jeg til ham og bad om lidt flere oplysninger," smiler Helle Nebelong, som Villabyerne møder ved Alléhusene på Jægersborg Allé, hvor hun har boet i mange år.

En stor fan Det åbnede for en længere mailpassiar, hvor det hurtigt stod klart, at Charlie Jobson var en stor fan af Helle Nebelongs holdning til børns leg og udemiljøer. Ikke mindst hendes grundprincip om, at det er vigtigt, at børn får et forhold til naturen.

Da Charlie Jobson spurgte Helle Nebelong ind til, om hun kendte en kvalificeret entreprenør til opgaven, anbefalede hun, at de tog fat i Adam Bienenstock i Toronto, som hun vidste havde flere naturlegepladser på sit cv. Her var der endnu en Nebelong-fan, viste det sig, da den danske landskabsarkitekt tog kontakt.

"Han sagde, 'vi plejer ikke at lave andres opgaver, men fordi det er dig, Helle, så vil vi selvfølgelig gerne'. Det viste sig, at han havde fulgt mig i hele min karriere og at jeg var et forbillede for ham," smiler Helle Nebelong forlegent.

På spørgsmålet, om hun faktisk er lidt af en verdensstjerne, kvier hun sig en smule, men tør så til sidst smide blufærdigheden.

"Jeg var ikke klar over, at jeg var SÅ verdensberømt, men det må jeg nok se i øjnene, at jeg er. Tim Gill kalder mig 'naturlegepladsernes Michelangelo'. Men faktisk sagde min gamle tegnestueleder i Københavns Kommunes parkafdeling, Niels Mansa, også engang til mig: 'Du bliver verdensberømt en dag, Helle'," griner Helle Nebelong, som BBC i øjeblikket laver en podcast om.

Titlen? 'The World's Leading Playground Designer', såmænd.

Det bedste af det bedste Nu tog skoleprojektet i Illinois for alvor fart og form. Det viste sig at være et kolossalt projekt på 65.000 m2, tre gange større end naturlegepladsen i Valbyparken, som Helle Nebelong kan fejre 20 års jubilæum med i år. Og en samlet pris på cirka 32 millioner kroner.

'Du skal bare lave det bedste af det bedste, du må ikke spare på noget', lød budskabet fra den amerikanske filantrop til den danske landskabsarkitekt.

"Det er klart det største projekt nogensinde for mig, både i areal og pris. Og det er da en fjer i hatten for dansk landskabsarkitektur," siger Helle Nebelong, der som en del af sit arbejde rejser rundt i hele verden og holder foredrag om naturlegepladser.

Hvad er det, der kendetegner dine legepladser?

"De er fuldstændig anderledes end en traditionel legeplads. Jeg forsøger at indbygge så meget natur som muligt. Bakker, dale, jeg vil gerne forme et asymmetrisk legelandskab fyldt med stubbe, beplantning, kæmpe sten. Et sted, hvor børn er tvunget til at bruge deres fantasi, deres koncentration. Det, man kalder den kinæstetiske sans. Det handler om, hvordan du bruger din krop og afmåler afstande. Hvor langt skal jeg strække min fod for at komme hen til den sten?"

Indflydelse på egen leg Helle Nebelong sætter sig nogle gange ud på en af de naturlegepladser, hun har skabt og iagttager børnenes leg. Og det glæder hende hver gang, når hun ser dem kaste sig ud i elementerne.

"Børn vil gerne selv have indflydelse på deres leg. På mine legepladser må de selv give tingene liv og finde ud af, hvad de vil lege. Børn aflæser et rum og dets muligheder. Et budskads bliver til en hemmelig hule. Når de skal over en bro, skal de passe på krokodillerne. Når de ser en bakke, handler det om, hvem der kommer først, etc. Det siger sig selv, at det er en meget mere kreativ proces, end når du løber hen og stiller dig i kø til en rutschebane sammen med 20 andre," fortæller Helle Nebelong. Og tilføjer:

"Den glæde, børnene føler, når de selv skaber legen, sætter dybe spor i dem."

Hvorfor er natur så vigtigt på en legeplads?

"Fordi det betyder, at børnene får et forhold til naturen, fra de er små. De mange æstetiske sanseoplevelser, der ligger og venter. Hvis de får den tilgang til naturen, fra de er små, så er de også med til at passe bedre på naturen, når de bliver voksne. Jeg boede på Færøerne i min barndom, hvor der ikke var almindelige, traditionelle legepladser. Jeg legede på klipper, fra jeg var 8-10 år. Jeg tror faktisk, det er den tid, der har præget mit syn på leg."

63-årige Helle Nebelong har to voksne børn og fem børnebørn. Da Rebecca på 8 år fik til opgave under coronakrisen at beskrive den bedste legeplads i København, nævnte både hun og en skolekammerat sansehaven i Fælledparken, som Helle Nebelong har skabt.

Et stolt øjeblik for Rebeccas mormor.

Lyttet til skolens brugere Siden den første kontakt har Helle Nebelong haft et hav af Zoom-møder med Charlie Jobson, Adam Bienenstock, skolens leder og faktisk også elever, forældre og lærere fra skolen, der alle har fået lov til at komme med ideer og ønsker til den nye naturlegeplads.

"De bad bl.a. om vand til at lege med, bakker og træer, man kan klatre i. Og de får det hele," smiler Helle Nebelong, der skulle have været til USA allerede i april sidste år, men det var umuligt på grund af corona.

Nu glæder skolen, der blev bygget i midten af 1960'erne og tæller 450 elever - 15 procent af dem med særlige behov - sig helt vildt til at få deres gave, men der var både skepsis og uro til at begynde med.

"Det burde være det naturligste valg i hele verden at lave naturlegepladser, men længe turde skolens ledelse ikke sige ja. De frygtede alt det værste, der kunne ske, for de kender slet ikke til naturlegepladser derovre. Men Charlie og jeg bad Tim Gill, der har skrevet bøger om, at man ikke skal pakke børn ind i bobleplast, om at holde et oplæg for dem. Og det spillede en afgørende rolle," siger Helle Nebelong.

Byggeriet af naturlegepladsen, som Charlie Jobson håber vil inspirere mange andre i USA, går i gang til august, og det er tanken, at naturlegepladsen skal stå færdig og indvies den 15. oktober. Her vil Helle Nebelong selvfølgelig også være, formentlig sammen med et eller flere af sine børnebørn.

"Det er et kæmpe clou i min 30-årige karriere. Jeg kan ikke forestille mig, at det kan blive større. Det har jeg i hvert fald ikke behov for. Jeg er meget rørt og beæret over, at Charlie fandt frem til mig."