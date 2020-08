Send til din ven. X Artiklen: Helhjertet charme hos Halgodt: Strandbar er blevet en lokal darling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helhjertet charme hos Halgodt: Strandbar er blevet en lokal darling

Den sydlige ende af Skovshoved Havn er for alvor blomstret op de seneste somre, hvor en af havnens smukke røde bådehaller danner rammen om strandbaren Halgodt, der på få år er blevet lidt af en lokal darling

Villabyerne - 05. august 2020

Af Signe Steffensen (tekst og foto)

Fredag eftermiddag har sommersolen for alvor tænkt sig at tilkæmpe sig magten. På Halgodt i Skovshoved Havn begynder folk så småt at indfinde sig og slå sig ned i de bløde puder på pallemøblerne.

Den uformelle stil i og omkring værftets karakteristiske røde bådehaller appellerer til et bredt publikum i alle aldre.

Siden cafeens opstart i 2018 er stedets popularitet vokset støt, og i dag er Halgodt nærmest blevet et lokalt forsamlingshus og aktivitetssted for borgerne i området omkring Skovshoved, fortæller Frank Thorup, der er manden bag Halgodt.

Han vil ikke selv tage æren for ideen, for det var faktisk andre gode kræfter, der i 2017 tog initiativ til at benytte de smukke bådhaller ved Nordbjærgs skibsværft i Skovshoved Havn til café under navnet Hal5. Men da initiativet efter en kort sæson strandede i forskellige udfordringer, trådte Frank Thorup til.

"Jeg syntes, det var så ærgerligt. Det var første gang i mange år at man virkelig så noget nyt og autentisk i området," siger Frank Thorup.

Så han snakkede med Nordbjærgs Skibsværft, og sammen blev de enige om, at projektet kunne sætte sejl.

"Visionen var at skabe et anderledes lokalt åndehul med et sjovt uformelt udtryk og en atmosfære af sommer og ferieafslapning" "Visionen var at skabe et anderledes lokalt åndehul med et sjovt uformelt udtryk og en atmosfære af sommer og ferieafslapning" "Det skulle ikke være en café eller endnu en varmestue i havnen. Det skulle også være et aktivitetsrum, og så var det vigtigt, at det blev et sted for alle, og ikke kun for dem, der har en båd i havnen. Visionen var at skabe et anderledes lokalt åndehul med et sjovt uformelt udtryk og en atmosfære af sommer og ferieafslapning," siger Frank Thorup.

Uformelt mødested Han har i mange år boet i Californien, og der er hentet en del inspiration herfra.

"Der finder man mange af den her type steder, hvor folk kan mødes uformelt, og hvor man sagtens kan troppe op i klipklapper og badetøj."

Og det koncept har både de lokale skovsere og hele oplandet taget til sig.

"Ideen var netop, at det skulle være et sted for alle, at man her kunne gå ud at spise to voksne og to børn for 5-600 kroner."

Lige nu kan man få en burger eller indisk mad.

"Det kan godt være, at vi udvider med en ekstra foodtruck, for vi har haft aftener, hvor presset har været for stort, men ellers er der ingen planer om, at det skal være større end det er nu," siger Frank Thorup.

At han pludselig stod i spidsen for området hippeste strandbar lå ikke lige i kortene.

De seneste 15-20 år har Frank Thorup arbejdet med Tech og IT. Men han er ikke helt fremmed for branchen, for før han kastede sig over IT stod han som helt ung i spidsen for Dr. Frankes is på Bopa Plads på Østerbro.

"Men det er klart, at jeg var noget rusten i branchen...," siger han og griner.

Rusten er dog for længst banket af. Der er ingen tvivl om, at Halgodt er et projekt drevet med hjertet.

Indretningen er pakket med sjove og maritime loppefund. På hjørnet står en fin gammel bøje, som Frank Thorup fik lov til at købe af havnefogeden i Nykøbing Sjælland.

"Jeg kan godt lide, at tingene har en historie," siger han.

Indenfor er en DJ ved at rigge til. Og i takt med, at klokken nærmer sig fyraften, kommer der flere og flere gæster til i de bløde sofaer. Nogle finder også vej til den nye tagterrasse, der er bygget oven på de containere, der huser den udendørs bar.

"Vi har Øresundskystens bedste udsigt," siger Frank Thorup selvsikkert.

Skovserøl Det har hele tiden ligget ham på sinde, at Halgodt først og fremmest skal være lokalt forankret. Og så vidt det er muligt, forsøger han at samarbejde og handle lokalt.

Senest har de lavet deres egen øl.

Frank Thorup mente nemlig, at stedet og området måtte have en Skovshoved-øl. Derfor henvendte han sig til en anden lokal entusiast og borger i området, Morten Valentin Lundsbak, som er ejer af Amager Bryghus. Sådan blev ideen om en 'Skovserøl' til virkelighed.

"Øllen har været en kæmpe succes fra start. Faktisk har efterspørgslen været så stor, at Amager Bryghus har svært ved at følge med," siger Frank Thorup.

Men skulle man have fået smag for den, kan man glæde sig over, at Amager Bryghus nu producerer Skovserøl på dåse og at Meny på Ordrupvej (Gova-huset) har spurgt, om de må sælge den populære lokale øl, så de mange lokale fans af Skovserøllen kan nu se frem til at kunne købe øllen, når Halgodt lukker ned for sæsonen til oktober.

"Med den store lokale opbakning synes vi også, det er naturligt at donere nogle af pengene fra ølsalget til lokalsamfundet. Halgodt donerer derfor 3 kr. for hver Skovser-dåseøl, der sælges, til ungdomsarbejde i Skovshoved Idrætsforening (SIF)," siger Frank Thorup.

Planen er også, at øllet skal skumme til den store oktoberfest, der de seneste år har været en tradition, når Halgodt lukkede ned til oktober. Om det bliver muligt i år, er endnu uvist.

Men på Halgodt er stemningen ikke til at tage sorgerne på forskud. For det er svært at bevare pessimismen sådan en fredag eftermiddag, hvor solen skinner, musikken spiller, gode venner mødes, og børnene leger på pladsen ved Halgodt.