Hannah Wienberg Nielsen og Rasmus Stage er de to fastansatte ungerådgivere i headspace Gentofte, men de får hjælp fra 15-16 frivillige, der alle trænes i at møde de unge med tillid og tryghed i et præstationsfrit refleksionsrum. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Headspace rådgiver: "Det er ikke pinligt at bede om hjælp"

Headspace i Gentofte har hjulpet op mod 250 unge gennem knap 600 samtaler i løbet af centrets første to år. Intet er for stort eller småt, og det er de unge, der styrer, hvad de vil tale om, forklarer de to ansatte, som kalder sig selv 'rådgivere, der ikke giver råd'

Da Poul Nyrup Rasmussen mistede sin psykisk sårbare datter, besluttede han sig for, at han ville kaste sig ind i kampen for at hjælpe unge mennesker den dag, han trådte ud af politik.

Sammen med Tine Bryld, Palle Simonsen, Morten Thomsen og Mads Thyregod stiftede han i 2009 Det Sociale Netværk, og i 2013 åbnede headspace, et gratis rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år, der i dag ligger i 18 danske byer.

I Gentofte har headspace eksisteret på Hellerupvej 24 siden 2. november 2017. Villabyerne møder 29-årige Hannah Wienberg Nielsen og 28-årige Rasmus Stage, de to ansatte ungerådgivere i Gentofte, der suppleres af 15-16 frivillige. Alle er de trænet i at møde de unge med tillid og tryghed. Kardinalpunktet er, at de unge føler sig set og hørt.

"Vi er et præstationsfrit refleksionsrum, hvor de unge kan blive klogere på sig selv. Det, de kæmper med, eller måske bare er optagede af. De unge bestemmer selv, hvad de vil tale om. Uanset hvad er vores præmis, at det hjælper at tale om det. Vi er den første samtale. Vi bygger bro videre til andre, hvis vi skønner, det er nødvendigt, f.eks. psykolog eller socialrådgiver," fortæller Rasmus Stage, der anslår, at headspace i Gentofte har haft omkring 250 unge siddende i sofaen i et af samtalerummene til i alt 580 samtaler i løbet af de første to leveår.

På spørgsmålet, hvilket budskab de allerhelst gerne så bøjet i neon henover Hellerupvej, behøver Hannah Wienberg Nielsen ikke lang betænkningstid:

"At det ikke er sårbart eller pinligt at række ud efter hjælp. Det er ikke et nederlag. Det er et tegn på mod, at man tør gøre noget. Headspace kan noget andet end familie og venner. Vi kan møde de unge på neutral grund, de unge har mulighed for at være anonyme, hvis de ønsker det, og vi har tavshedspligt."