Havnekontoret i Skovshoved omdannet til corona-testcenter

Allerede ved åbningen fredag formiddag kl. 10.30 stod folk i kø for at blive testet for corona på Skovshoved Havn. Den 6.-7. november er det igen muligt at blive testet

Villabyerne - 28. oktober 2020 kl. 11:00 Af Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Iført de karakteristiske blå mundbind og med behørig afstand mellem sig havde en lang række borgere valgt at benytte sig af muligheden for at lade sig teste i det midlertidige testcenter, der fredag blev indrettet i havnekontoret på Skovshoved Havn.

Forreste kvinde i køen havde taget opstilling kl. 10.10, og da hun som den første blev inviteret inden for godt en halv time senere, var køen vokset så meget, at den slyngede sig rundt om bygningen og ned forbi havnebassinet.

Det var et bredt udsnit af borgere, der havde valgt at benytte sig af Region Hovedstadens midlertidige tilbud om at få en hurtig corona-test uden tidsbestilling i Skovshoved Havn. En af dem var My Larsen, der bor i Charlottenlund. Og det var ikke første gang, at hun måtte lægge hals til en test.

"Jeg har tidligere fået taget en test i forbindelse med en indlæggelse på hospitalet, hvor det er ren rutine. Men nu, hvor min datter er testet positiv og vi har flere babyer i familien, så vil jeg gerne være på den sikre side," sagde hun.

D.6. og 7. er der igen testcenter i Skovshoved Havn Midlertidigt corona-testcenter den 6.-7. november i Skovshoved Havn

Region Hovedstaden opretter et midlertidig corona-testcenter i Skovshoved Havn over to dage, hvor alle, der er bekymrede for om de er smittet med corona, kan få foretaget en test. Du skal være symptomfri og bære mundbind, hvis du vil have foretaget en test i centret.



Tilbuddet gælder fredag den 6. november og lørdag den 7. november. Du skal ikke bestille tid. Svaret på testen vil ligge klar indenfor 48 timer på sundhed.dk



Tid:

Fredag den 6. november kl. 10.30-15.30

Lørdag den 7. november kl. 10.30-15.30

Sted: Skovshoved Havn 2 ved Havnekontoret.



Længere nede i køen står Viggo Barlebo Rasmussen sammen med sin mor. Han er ligesom resten af 4. årgang fra Skovshoved Skole sendt hjem. En af hans klassekammerater er nemlig blevet testet positiv for coronavirus. Derfor skal alle på årgangen nu testes, før de kan vende tilbage til skolen.

"Jeg vil hellere i skole end det her. Det føles som om, man skal kaste op," siger han.

For det er ikke første gang, at der er konstateret corona på Skovshoved Skole, så Viggo har prøvet at blive testet før.

I køen er også et par fra Hørsholm, der syntes, det var en god mulighed for at blive testet, en anden har siddet til et møde med en smittet, og en tredje har følt sig lidt halvsløj i løbet af ugen, dog uden at have feber.

Flest mænd fra 40-50 år Statens Serum Institut udgav i sidste uge en status på, hvordan udviklingen i smittetallene så ud i Nordsjælland.

Opgørelsen viser antallet af nye smittede fra den 16. til den 22. oktober. I den periode blev der konstateret 39 nye tilfælde af smittede i Gentofte Kommune. Det mest iøjnefaldende her er, at næsten halvdelen af de smittede er mellem 40 og 60. Generelt er der også en overvægt af mænd blandt de smittede. Det største nye antal smittede finder man i aldersgruppen 40-50 år, hvor der var konstateret 10 nye smittede, mens det tal lå på 4 i aldersgruppen 15-25 år.

Ud af de 39 smittede, så er der ni, der har arbejdstilknytning til kommunen. Syv af dem er tilknyttet et hospital, en er tilknyttet et gymnasie eller en HF-uddannelse og en er tilknyttet et plejehjem.