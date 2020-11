Se billedserie Denne motorbåd ved navn 'Stjernetråd' (model og årgang ukendt) blev lagt i Skovshoved Havn den 8. august 2020.

Send til din ven. X Artiklen: Havnefoged efterlyser ejerne til to efterladte både i Skovshoved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnefoged efterlyser ejerne til to efterladte både i Skovshoved

To motorbåde har ligget efterladt i Skovshoved Havn siden sommer. Ejerne har til udgangen af november til at give sig til kende. Ellers bliver bådene enten hugget op eller bortauktioneret

Villabyerne - 04. november 2020 kl. 11:42 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Vinteren nærmer sig med våde og mørke skridt, og mange bådejere har for længst halet deres både op af vandet og sendt dem i dokken.

Men ikke ejerne af 'SPRUTTEN' og 'Stjernetråd', to motorbåde, der har ligget efterladt i Skovshoved Havn siden henholdsvis juni og august. Vel at mærke uden, at ejerne af de to både betaler havneafgift.

"Det sker desværre en gang imellem, at folk bare efterlader deres både i vores havn, men det er usædvanligt, at vi har to tilfælde på samme tid," siger Jesper Tjott, der er havnefoged for både Skovshoved og Hellerup Havn.

Ejerne af de to både har nu indtil den 29. november til at henvende sig på havnekontoret og få hentet bådene og betalt den manglende havneafgift. Ellers vil havnen fjerne bådene uden erstatningsansvar til Skovshoved Havn.

"I den type sager allierer vi os altid med en advokat for at beslutte, om den rette fremgangsmåde er, at båden bliver sendt på auktion eller bliver ophugget," fortæller Jesper Tjott.

I de konkrete tilfælde er det mest sandsynligt, at 'Stjernetråd', hvis anslåede værdi er mellem 0 og 3.000 kr., vil blive sendt til ophugning, mens 'Sprutten', der er en såkaldt pontonbåd, nok vil blive sendt på auktion. Men da begge bådes modeller og årgange er ukendte, er det foreløbig kun et skøn, understreger havnefogeden.

Irriterende sager Jesper Tjott lægger ikke skjul på, at han er irriteret over sagen, for det vil ende med en udgift for havnen, hvis 'Stjernetråd' for eksempel skal sendes til ophugning.

"Det er rigtig irriterende, for vi bruger lang tid på at finde ejerne. Den tid kunne vi bruge bedre på andre ting. Og det er rigtig ærgerligt for pladsejerne i Skovshoved Havn, for det er jo deres penge i sidste ende," siger han.

Alle både har et registreringsnummer, men båden kan have skiftet ejer adskillige gange siden den første registrering. En egentlig ejerregistrering er først lovpligtig i Danmark, når båden vejer over 20 tons. Der findes altså ikke et centralt arkiv, hvor myndighederne kan finde ejerne af mindre både, som man for eksempel kan med biler.

"I mange år har det været et stort ønske fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, at alle både bliver registreret. Og vi har i mange år udtrykt det ønske over for Trafikstyrelsen, men foreløbig er vi altså ikke kommet igennem med det," siger Jesper Tjott.

Hvis du ejer en af de fremlyste både, skal du enten henvende dig personligt på havnen til havnefoged Jesper Tjott eller ringe til ham på telefon 2630 2611, eller sende ham en mail på skovshoved.havn@gentofte.dk.