Se billedserie Iben Lauridsen ses her med fire af de 15 borgere, der er gået sammen om at dyrke havhaver. Fra venstre er det Knud Elverskov, Jakob Jørgensen, Iben Lauridsen og Elisabeth Kiørboe.

Haveforening i Øresund: Her skal ikke luges ukrudt

En flok borgere i Gentofte er gået sammen for at undersøge muligheden for at dyrke blåmuslinger og tang i havet ved Skovshoved Havn

05. december 2020

Nogen har måske allerede undret sig over, hvorfor der er kommet en række nye bøjer ud fra en bro på ydersiden af molen i den sydlige ende af Skovshoved Havn?

Svaret er, at i løbet af sommeren 2020 var en lille lokal gruppe på otte personer gået i gang med at undersøge mulighederne for at dyrke blåmuslinger i Skovshoved Havn. I september kom der flere til, og i dag tæller gruppen 15 medlemmer. En af dem er Rudersdal-borger Iben Lauridsen.

"Lige nu er projektet på et pioneragtigt stadie, og alt er ret uformelt. Og lige så mange medlemmer, lige så mange bevæggrunde er der for at være med. Fra lysten til at lære mere om, hvordan vi kan bruge havet som spisekammer, eller hvordan en bæredygtig produktion har en positiv indvirkning på havmiljøet, til hvordan man kan reducere produktionen af konventionelle fødevarer. Jeg personligt er mest drevet af nysgerrigheden for at smage på det. Det er som en køkkenhave, hvor man ikke skal luge ukrudt," siger hun, som blev gjort opmærksom på projektet gennem en veninde.

Og det er ikke en tilfældighed, at det var midt i en coronatid, at hun meldte sig til gruppen.

Stejl læringskurve "Imens verden går amok, så har det været dejligt, at man kan gøre noget praktisk lige der, hvor man er," siger Iben Lauridsen.

På sigt vil gruppen også gerne dyrke tang, når de nødvendige tilladelser er hevet i land. For at drive havhaver skal man sende ansøgninger både til Kystdirektoratet og Fiskeriministeriet, men her får den lille sammenslutning af borgere hjælp fra organisationen Havhøst og andre maritime haver, der bistår med ansøgningsprocesser til godkendelser.

Et par stykker i gruppen er tilknyttet DTU Aqua, men ellers er det en stejl læringskurve for de andre, heriblandt Iben Lauridsen.

Lige nu er der flere benspænd på projektet. Det lave saltindhold i Øresund udfordrer væksten af tang og muslinger, imens den hårde strøm i havet slider på anlægget.

"Vi er totalt nystartet og forsøger os bare frem, men heldigvis er der andre havhaver, der er væsentligt længere og gode til at dele information og udveksle erfaringer med os," siger hun, der, hvis de er heldige, kan sætte tænder i en musling fra egen avl om et til to år.

For mange i gruppen er det nysgerrigheden efter at undersøge havets muligheder, der driver dem.

"Mit formål er ikke at tage brødet fra landmænd eller gartnere, men mere at se havhaver som et supplement, som ligger lige for. Derudover er muslinger med til at filtrere vand, så der er kun positive egenskaber ved at dyrke dem. Og i forhold til, hvor meget vi brokker os over tang, når vi bader, så gør tanken om, at det kan spises, det pludselig lidt mere appetitligt," siger Iben Lauridsen.

Havets bacon Hun drømmer om at dyrke sukkertang, men søl, som bliver kaldt havets bacon, og blæretang med bobler, skulle også smage godt. Der er omkring 400 forskellige tangarter i de danske farvande, der har et højt indhold af de sunde Omega 3-fedtsyrer.

"Tang kunne bidrage med at gøre vores spisevaner mere sunde," siger Iben Lauridsen.

Presse din grænse Med de førende Michelin- restauranter, som alle presser grænsen for, hvad vi kan spise, så er hun ikke i tvivl om, at flere på sigt kommer til at smage på nye råvarer.

"Vi mennesker er jo meget traditionelle og spiser ofte det, som vi er vokset op med. Der skal meget til, før vi ændrer vores madvaner. Men jo mere tilgængeligt det bliver, og jo flere der spiser det, jo mere nysgerrige bliver vi," siger Iben Lauridsen.

Man kan følge med i 'Skovshoved Havhave' på Facebook.