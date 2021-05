Det er blandt andet store anlægsprojekter som Gentofterenden, der er skyld i, at vandregningen er steget i år. Arkivfoto

Har du undret dig? Derfor er din vandregning steget

Flere borgere har bemærket, at deres vandregning har taget et ordentligt hop opad i år. Det er der flere forklaringer på

Villabyerne - 22. maj 2021 kl. 11:50 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Prisen på vand er steget for borgere i Gentofte Kommune i år. Det har en del bemærket, da de studsede over regningen, og flere læsere har også undret sig over for Villabyerne. Avisen hjælper gerne med at opklare årets prishop.

Først tallene: Prisen for vand og afledning af spildevand er i 2021 samlet 59,70 kroner per kubikmeter. Det er en stigning på 10,40 kroner i forhold til sidste år. Ifølge forsyningsselskabet Novafos, der står bag Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S, svarer prisstigningen til, at en enlig skal op med 520 kroner ekstra i år, mens en gennemsnitlig familie på to voksne og tre børn vil få en regning, der er 1.768 kroner højere end i 2020.

Generelt fluktuerer vandpriserne meget, ikke mindst fordi kommunalt ejede forsyningsselskaber forsimplet sagt skal hvile i sig selv og ikke må have overskud. Og selvom prisen i år ligger i den høje ende, så var regningen en smule større i 2017 med 61,90 kroner per kubikmeter, mens den i 2015 var bare 43,80 kroner per kubikmeter.

Den samlede prisstigning i år på godt ti kroner per kubikmeter vand bæres næsten udelukkende af en stigning i prisen på afledning af spildevand. Og årsagen til den er tredelt.

Dels en tilbagebetaling til Gentofte Kommune, da Novafos har opkrævet for meget vejafvandingsbidrag. Det påvirker taksten i 2021, 2022 og 2023 med 3 kroner.

Dels en regulering af spildevandsprisen samt en tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, der har øget prisen med samlet 1 krone.

Og endelig - som den største grund til de højere priser - at der er gennemført investeringer i Skovshoved Pumpestation, separeringsprojekter, som det der er i fuld gang i Hellerup for tiden, og Gentofterenden-projektet. Det betyder en stigning på 6 kroner.

De nye priser blev enstemmigt godkendt af kommunalbestyrelsen i december sidste år.

"Man får som borger noget for pengene. Det er store anlægsprojekter, der er i gang. Vores rørlægninger i kommunen er 100 år gamle, så vi er i en brydningstid," siger Karen Riis Kjølbye (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune.

