Hans Tofts nære allierede: Michael er den rigtige

Marianne Zangenberg bakker helhjertet op om, at hendes partifælle Michael Fenger overtager borgmesterposten i Gentofte i midten af maj

Villabyerne - 11. januar 2021 kl. 15:24 Af Jesper Bjørn Larsen

Kvinden, der har siddet i Gentoftes kommunalbestyrelse næsten lige så længe som borgmesteren, er glad og tilfreds efter dagens store nyhed fra Gentofte: tronskiftet til maj, hvor Michael Fenger overtager borgmesterkæden fra Hans Toft.

"Michael er den rigtige. Han har været med i mange år. Han er god til at tale med alle mennesker, god til at brede armene ud og favne bredt," siger Marianne Zangenberg, der i januar 2019 kunne fejre sit 25 års jubilæum i kommunalbestyrelsen. Kun borgmesteren, der første gang blev valgt til kommunalbestyrelsen i november 1989, har siddet længere.

Marianne Zangenberg har i alle årene kørt et tæt og loyalt parløb med borgmester Hans Toft i næsten hele hans embedsperiode - han blev borgmester 1. april 1993 - og hun er derfor kendt for at have en eksklusiv adgang til ham. Men hun hørte altså først om borgmesterens beslutning på det virtuelle møde, den konservative gruppe afholdt mandag morgen.

"Det var lidt af en bombe. Men jeg havde da tænkt tanken, at der måske godt kunne ske noget i år. Han gør jo det samme, som hans forgænger Birthe Philip i sin tid gjorde. Giver sin efterfølger lidt tid på posten, inden der er valg igen," siger hun. Og tilføjer så:

"Jeg synes sådan set, det er en god idé, Hans gør det nu. Michael er klart det bedste bud i gruppen. Michael har et godt netværk, så han skal nok fylde rollen ud. Men det er selvfølgelig et par meget store sko, der skal udfyldes," siger Marianne Zangenberg, der understreger, at der var fuld opbakning til Michael Fenger på gruppemødet.

Marianne Zangenberg har besluttet, at hun også selv stopper i lokalpolitik, når den indeværende periode udløber. Men det havde hun sådan set besluttet i forvejen, så den beslutning har ikke noget at gøre med borgmesterens udmelding i dag. Heller ikke selv om hun flere gange har sagt i Villabyernes spalter, at hun gerne ville blive siddende så længe, at hun også fik en indflydelse på, hvem der skulle tage over efter Hans Toft.

"Jeg har altid tænkt, at det da kunne være meget sjovt at nå at opleve en anden borgmester, men det når jeg jo så også lige nu," griner hun. Hun føler sig overbevist om, at Michael Fenger vil følge den samme politiske linje som Hans Toft.

"Der er styr på økonomien, vi har lige indgået et toårigt budgetforlig med stort set alle de andre partier (kun Enhedslisten er ikke med, red.), så det er et Gentofte i flot stand, Michael Fenger overtager."

Hvad er det for et eftermæle, Hans Toft skal have?

"Jeg må sige, at han har været Gentofte en fantastisk mand. Han sørgede jo nærmest egenhændigt for, at vi fik to mandater ekstra ved seneste valg, med det største personlige stemmetal nogensinde."

