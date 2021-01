Hans Toft er ikke færdig som politiker

"Var der en pris for Danmarks mest flittige borgmester, så kunne Hans Toft have vundet den hvert år siden 1993. Han har min dybeste respekt. Tillykke til Gentoftes borgere med, at Michael Fenger indstilles til at overtage. I vil fortsat have en fremragende borgmester!", skriver Søren Pape Poulsen på Twitter.

Stiller op til regionsrådet

Også den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune sender rosende ord mod Hans Toft.

"Det er med vemod, men også med stolthed, at vi nu er vidne til, at stafetten bringes videre. Hans Toft har i mange år været den person, som har sat det største aftryk på udviklingen af vores by. Han vil blive husket som et af de helt store fyrtårne for Det Konservative Folkeparti," skriver de i en pressemeddelelse.

Hans Toft er dog ikke helt færdig i politik, når han fratræder som borgmester til maj. Han vil fortsat stille op til regionsrådet.

"Vi er dog glade for, at det ikke bliver et fuldstændigt farvel til borgmesteren, som har indvilget i at genopstille til regionsvalget til efteråret. Vi vil altså stadig kunne se hans valgportræt i lygtepælene," skriver vælgerforeningen.