Hans Toft: Nu stiger skatten

Gentofte Kommune skal betale 164 millioner kroner mere i udligning. Oprindeligt var beløbet estimeret til at runde en halv milliard, men ifølge borgmesteren er regningen langt større, end den ser ud til

Lige knap 2.200 kroner ekstra om året kommer det ifølge DR til at koste borgerne i Gentofte, når udligningen fra kommunen stiger til andre kommuner. En udgift, der ifølge DR's beregninger kan modsvares af en skattestigning i kommunen på omkring 0,5 procent, hvis de 164 millioner kroner altså holder stik.

Tirsdag ved middagstid, kort før Villabyernes deadline, præsenterede finansminister Nikolaj Wammen (S) den nye udligningsaftale, som regeringen, Venstre, Radikale, SF og Alternativet har lagt stemmer til: En aftale, der skal rette op på uligheder og gøre forskellene på rige og fattige kommuners råderum mindre.

Ifølge Ritzau er det København, Gentofte, Rudersdal, Aarhus og Greve, der skal aflevere mest til omfordelingen af et beløb på omkring 19 milliarder kroner for hele landet. Mens kommuner som Guldborgsund, Vejle, Næstved, Kalundborg, Vordingborg og Holbæk modtager mest.

Men der er ingen grund til at ånde lettet op ved synet af det mere beskedne millionbeløb i dagspressen, hvis borgmester Hans Tofts beregninger fra Gentofte Rådhus er de rigtige:

"Regeringen manipulerer med tallene og fortier konsekvenserne af den indgåede aftale," siger borgmesteren til Villabyerne:

Fakta om den nye aftale De seks kommuner, der skal betale mest:



København: 465,7 millioner kroner

Gentofte: 164 millioner kroner

Rudersdal: 115,3 millioner kroner

Aarhus: 78,3 millioner kroner

Skanderborg: 42,8 millioner kroner



De seks kommuner, der får mest:

Guldborgsund: 120,2 millioner kroner

Vejle: 115,7 millioner kroner

Næstved: 110,5 millioner kroner

Kalundborg: 103,09 millioner kroner

Vordingborg: 97,1 millioner kroner

Holbæk: 94,1 millioner kroner



"Man glemmer helt bevidst og meget bekvemt at fortælle, at Gentofte Kommune oven i de 164 millioner kroner ekstra hvert år mister yderligere 212 millioner, fordi man samtidig ændrer på blandt andet udlændingeudligningen og kommunernes kompensation for fald i folketal," udtaler Hans Toft og sammenligner beløbet med, hvad det koster at drive alle kommunens skoler: "Derfor tvinger regeringen os ud i en skattestigning."

Men det er ikke den eneste ekstraregning, som ikke bliver lagt frem: "Skal vi opkræve ekstra 376 mio. kr. for at betale regningen," konkluderer Hans Toft: "Så får vi oveni en skattestraf og skal tilmed betale yderligere udligning. Samlet set sender det regningen langt over 600 millioner kroner om året," lyder borgmesterens dystre forudsigelse.

Og Hans Toft er derfor ikke bleg for at kalde aftalen forargelig: "Det er hovedrystende absurd, at sygeplejersken eller læreren i vores kommune, der i forvejen har mindre til rådighed end deres kolleger andre steder i landet, nu skal betale for, at andre kommuner kan sætte skatten ned."

Gentoftes kommuneskat er blandt landets laveste med en sats på 22,8 procent, et procentpoint under nabokommunen Københavns skat.