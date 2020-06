Se billedserie Dette optog i hestevogn er udateret. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Gentofte

Handelsforeningen 100 år: Sammen står vi stærkere

I år kan Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune fejre sit 100 års jubilæum. Men faktisk skulle der en krig til, før de handlende rigtigt fandt fælles fodslag

Gentoftes handelsstrøg dyrker deres eget unikke præg. Det har de altid gjort, men af til kan det være godt at stå sammen. Derfor kan den lokale paraplyorganisation for Gentoftes handelsstrøg nu fejre sit 100 års jubilæum. Egentlig skulle jubilæet have været fejret den 26. maj, men det er nu udskudt til den kommende generalforsamling.

Historien bag foreningen strækker sig dog helt tilbage til den sidste del af det 19. århundrede.

Befolkningstilvæksten i 1890 havde på det tidspunkt fået Strandvejen til at blomstre som handelsgade. Men der var ingen fælles retningslinjer, så der opstod et behov for fælles fodslag om f.eks. åbningstider.

I 1898 blev en række af byens butiksindehavere enige om at danne en organisation til varetagelse af fælles interesser. Det blev til Hellerup Handelsforening, der allerede fra start havde 33 medlemmer.

Siden sluttede andre handlende sig sammen i foreninger. I 1907 dannedes en Handelsforening for Gentofte og i 1909 en i Ordrup.

I L. Gotfredsens bog 'Gentofte', der blev udgivet i 1951, står der:

"Der er dog næppe tvivl om, at de tre egentlige handelsforeninger i første række havde lokale interesser på programmet; kommunen føltes endnu ikke som en enhed, og problemerne for de handlende kunne i Hellerup og Ordrup være noget forskellige.

Imidlertid skulle årene under den første verdenskrig lære de handlende i kommunen, at de var i samme båd. Hidtil ukendte vanskeligheder mødte dem: rationeringer og priskontrol, og dertil efterhånden en følelig mangel på en mængde varesorter. Det var derfor rimeligt, at de tre handelsforeningers formænd under disse forhold trådte sammen i et udvalg, der vedblev at bestå hele tiden under krigen.

Dette samarbejde havde vist sig at være af stor værdi, og på foranledning af Ordrup Handelsforening dannedes i løbet af året 1920 Centralledelsen for Gentofte Kommunes Handelsforeninger, en organisation, der ikke mindst gennem de vanskelige år 1940-45 blev af vidtrækkende betydning både for de handlende og deres kunder."

Én forening, fem gadestrøg I dag fungerer HfG - Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune - stadig som en paraplyorganisation for Gentofte Kommunes fem gadestrøg.

Foreningen har over 200 medlemmer fordelt i områderne:

Charlottenlund

Gentofte

Hellerup

Ordrup Vangede

Vilje til sammenhold Formand for HfG er Jørgen Simmelsgaard, der har stået i spidsen for foreningen i mere end 10 år.

Når han ser tilbage på foreningens historie, så kan han godt se, at den har ændret sig på mange måder.

"For 100 år siden mødtes medlemmerne to gange om ugen. Den ene gang med konerne og den anden gang uden. Det var en højborg og et socialt samlingspunkt. I dag er det først og fremmest en forening, der varetager forretningslivets interesser," siger Jørgen Simmelsgaard, der selv ejer Kop & Kande på Strandvejen.

Han synes, foreningen er fulgt med tiden med de udfordringer, der har været gennem de seneste 100 år. På godt og ondt.

"Der er da svære tider, hvor man tænker 'klarer vi os, eller gør vi ikke'? Sådan var det dengang under krigen, og sådan er det også i dag, hvor vi først blev udfordret af finanskrisen og nu coronakrisen," siger han.

Af samme årsag mener han, at det er vigtigere end nogensinde at stå sammen.

"Grunden til, at foreningen nu kan fejre sit 100 års jubilæum er, at vi har et fællesskab og ikke mindst viljen til sammenhold. Så på den måde er det de samme normer, der gælder i dag som for 100 år siden," siger Jørgen Simmelsgaard.

Som dengang har alle kommunens forskellige handelsstrøg deres særkende og egne ønsker og behov. Men der er også udfordringer, som løses bedst i fællesskab.

Jørgen Simmelsgaard fremhæver julebelysningen i Gentofte.

"Vi syntes, at alle fem strøg skulle have noget pænt, og det måtte gerne være ensartet, så det gav et samlet kendetegn for kommunen. Så fik vi lavet et samlet indkøb, hvilket gjorde det meget billigere. Det er et godt eksempel på, at det kan være smart at stå sammen og løfte i flok," siger Jørgen Simmelsgaard.

Både fejringen af foreningens jubilæum og aktiviteter på byens handelsstrøg er lige nu sat i bero, men formanden lægger ikke skjul på, at han glæder sig til, at, det igen bliver muligt at sætte lidt ekstra liv bybilledet.

Og så er han stolt over, at det er lykkedes at samle alle bydelene under én fane - nemlig HfG.

"Vi står styrket, når vi taler med en fælles stemme, og vi har et fortrinligt samarbejde med Gentofte Kommune med stor gensidig respekt. For formålsparagraffen er den samme, som den var for 100 år siden - at varetage erhvervslivets interesser i Gentofte Kommune."