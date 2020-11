Send til din ven. X Artiklen: Han får Gentoftes store kulturpris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Han får Gentoftes store kulturpris

Tidligere kapelmester for Københavns Drengekor Ebbe Munk hædres med Gentofte Kommunes Kulturpris i år. Ebbe Munk har ydet et stort bidrag til kormusikken både herhjemme og internationalt

Villabyerne - 19. november 2020 kl. 14:01 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Gennem tre årtier stod Ebbe Munk i spidsen for Københavns Drengekor - Det Kongelige Kantori. Her var han kunstnerisk og administrativ leder fra 1991 og indtil februar 2020, hvor han gik på pension.

Nu belønner hans hjemkommune Gentofte ham for den store indsats, han har ydet for kormusikken og musiklivet generelt i Danmark.

"Gennem et overbevisende virke både nationalt og internationalt har Ebbe Munk videreført Danmarks stærke kortradition. Det er en glæde at hædre Ebbe Munk med Gentofte Kommunes Kulturpris som en anerkendelse af et fremragende arbejde særligt med Københavns Drengekor og for sit bidrag til musiklivet i Gentofte Kommune," udtaler borgmester Hans Toft (K) i en pressemeddelelse.

Ebbe Munks musikalske karriere begyndte allerede i barneårene, hvor han selv sang i det drengekor, han senere skulle dirigere i København og optræde med over hele verden. Han er glad for sin nyvundne hæder.

Tidligere modtagere af Gentofte Kommunes Kulturpris Kulturprisen er tidligere overrakt til:

Fritz Helmuth, Alexander Kølpin, Poul Bundgaard, Preben Kristensen, Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Jes Kølpin, Thomas Eje, Kim Sjøgren, Erik Balling, Bent Fabricius-Bjerre, Ulf Pilgaard, Birthe Kjær, Nikoline Werdelin, Lone Scherfig, Mads Mikkelsen, Lars H.U.G., Palle Mikkelborg, Lisbet Dahl, Tonny Landy, Paprika Steen, Henning Jensen, Peter Øvig Knudsen, Peter Mygind, Bobo Moreno, Ellen Hillingsøe, Guido Paevatalu, Thomas Vinterberg, Rasmus Bjerg og Olafur Eliasson.

"Jeg er glad for og stolt af anerkendelsen fra Gentofte Kommune. Min familie og jeg har boet her i 38 år, og det har vi været meget glade for. Jeg har mange gode samarbejder med kommunen om koncerter med Københavns Drengekor i Rådhushallen. Det har været ved den årlige og altid meget stemningsfulde Flagdag i september, og når koret har opført Bachs Juleoratorium sammen med Copenhagen Phil," siger Ebbe Munk.

Et langt liv i musik Ebbe Munks arbejde for den klassiske musik generelt og for kormusikken specifikt har været vidt forgrenet. Han er uddannet ved Musikvidenskabeligt Institut i København og har studeret korledelse i München, Dresden, Budapest og USA.

Han begyndte sin karriere som kordirigent ved Sankt Annæ Gymnasiekor, som under hans ledelse udviklede sig til Europas største ungdomskor. I 1986 startede han Kammerkoret Vox Danica, der blev kendt og prisbelønnet for indspilninger af moderne kormusik.

I 1991 kom han til Københavns Drengekor, og i 2003 grundlagde han Københavns Barokensemble. Med Københavns Drengekor har han optrådt i koncertsale og katedraler over hele verden, og i Gentofte har koret gennem en længere årrække sunget i rådhushallen ved Flagdag for Danmarks udsendte, som årligt finder sted den 5. september.

Ebbe Munk har været jurymedlem ved korkonkurrencer, bl.a. i Princeton, Hanoi, Brasilia, Festival des Cathédrales de Picardie, Concours Liliane Bettencourt, Nordklang i Finland og Big Sing i New Zealand.

Hædret før Ebbe Munk har modtaget en lang række priser og hædersbevisninger. Med Københavns Drengekor har han modtaget Pro Europa Prisen, Den Danske Frimurerordens Kulturpris og en Grammy ved Danish Music Awards for en indspilning af Buxtehudes kantater.

Ebbe Munk blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2000, tildelt HM Dronning Ingrids Mindemedalje i 2001, og i 2015 blev han af HM Dronningen udnævnt til Ridder af 1. grad.

Han er formand for det internationale samarbejde om at nominere den klassiske europæiske drengekorstradition til optagelse på UNESCO's Kulturarvsliste. Og den 1. januar 2021 tiltræder han posten som Artistic Director ved Teapot Summer School, New Zealands sommeruniversitet for korsangere, kordirigenter og komponister.

Ebbe Munk vil blive hædret som modtager af Kulturprisen ved en mindre reception på Gentofte Rådhus den 18. november.

Gentofte Kommunes Kulturpris Gentofte Kommune uddeler hvert år en pris til en fremtrædende kunstner, der har gjort sig bemærket på den danske eller internationale kulturscene og har bopæl i kommunen.

Kulturprisen gives som en anerkendelse af kunstnerens store arbejde og talent. Prisen skal medvirke til at skabe opmærksomhed omkring kulturlivet og det store kunstneriske potentiale i kommunen.

Kulturprisen er som andre priser i Gentofte Kommune på 25.000 kr. skattefrit.