En DSB-medarbejder fik sprayet maling på sig, da hun henvendte til to mænd på Jægersborg Station.

Hærværksmænd sprayede maling på DSB-medarbejder

Torsdag aften stod flere personer på Jægersborg Station, hvor de sprayede maling mod de tog, som kørte forbi perronen.

Da en medarbejder fra DSB forsøgte at tage kontakt til en af personerne, blev spraydåserne rettet mod hende. Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

En patrulje kom til stedet og anholdt en 23-årig og en 29-årig mand, begge fra København. De blev begge sigtet for hærværk og den 29-årige blev tillige sigtet for vold mod tjenestemand.