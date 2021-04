Hans Rasmussen har en stor del af æren for Gentofte Kommunes handicappolitik. Pressefoto

Hæder til de handicappedes utrættelige forkæmper

Hans Rasmussen, den tidligere mangeårige formand for Handicaprådet i Gentofte, får Ældreprisen 2020 for sit store engagement for at sikre gode forhold for alle borgere

Villabyerne - 27. april 2021 kl. 16:17 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Der er to tilhørere, der altid kommer til kommunalbestyrelsens møder. Det er Hans Rasmussen, Handicaprådets mangeårige formand, og hans kone og ledsager Mitzi Rasmussen. De to har nærmest deres faste pladser - når coronakrisen ellers tillader det - på anden stolerække lige bagved Villabyerne.

Få har da også som Hans Rasmussen arbejdet utrætteligt for at sikre gode forhold for alle borgere i Gentofte Kommune. Hvad enten det gælder adgangsforholdene for gangbesværede til kommunens bygninger, tilgængeligheden af kommunens hjemmeside eller at give borgere med funktionsnedsættelser gode muligheder for et aktivt fritidsliv, har Hans Rasmussen med stor sandsynlighed haft en finger med i spillet.

Derfor har en enig kommunalbestyrelse valgt at tildele ham Gentofte Kommunes Ældrepris 2020.

"Det er meget velfortjent i lyset af Hans Rasmussens mangeårige indsats for at sikre gode forhold for alle borgere - og det forbilledlige samarbejde mellem kommunen, brugerorganisationerne og Handicaprådet, som Hans Rasmussen har været kraftigt medvirkende til at etablere," siger borgmester Hans Toft (K) i en pressemeddelelse.

Hans Rasmussen, der er født med et synshandicap, flyttede til kommunen i 1990 og engagerede sig straks i arbejdet i lokalafdelingerne af Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund.

I 2006 var han med til at danne kommunens handicapråd, der fortsat arbejder tæt sammen med kommunen. Hans Rasmussen var i mange år også formand for Handicaprådet og er i dag, selvom han er gået på pension, fortsat rådets suppleant, ligesom han stadig er formand for DH Gentofte.

En stor anerkendelse Hans Rasmussen er beæret over at få Ældreprisen 2020, som han anser som en stor anerkendelse af det samarbejde, der har været gennem årene mellem kommunen og Handicaprådet.

Direkte adspurgt, hvad han er mest stolt af, hvis han skal se tilbage på resultaterne, holder han en kort pause, før han fortsætter:

"Så er jeg nok mest stolt af, at vi her i Gentofte har skabt en handicappolitik, som alle politikere i dag bakker op om, og som gør, at forholdene for alle borgere med funktionsnedsættelser, både ældre og mennesker med handicap, bliver tænkt ind fra starten i kommunens projekter. Samtidig er der også økonomi bag politikken gennem den årlige handleplan samt tilgængelighedspuljen. Det er med til at rykke noget og skabe gode forhold for alle borgere," siger Hans Rasmussen.

Overrækkes i maj Ældreprisen skulle have været overrakt i december 2020, men på grund af coronapandemien har ceremonien været udskudt. Kommunen forventer i stedet at overrække Ældreprisen til Hans Rasmussen i begyndelsen af maj.

Med prisen følger, udover anerkendelsen, et værk af årets Gentoftekunstner.

Ældreprisen i Gentofte Gentofte Kommunalbestyrelse besluttede i 1994 at uddele en Ældrepris én gang årligt, og den uddeles nu for 27. gang. Prisen gives til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for Gentofte Kommunes ældre.

De sidste ti års prismodtagere:

2020: Hans Rasmussen, Handicaprådet, DH Gentofte

2019: Jesper Dalhoff - bibliotekerne

2018: Blixenklubben - Frivillighedscentret

2017: Spisestedet - Frivillighedscentret

2016: Hemingway Club 2015: Rygårdscentrets Støtteforening

2014: Karen Margrethe og Steen Hallarth

2013: Frivilliggruppen 'Ordruplunds Venner'

2012: Leif Helsted 2011: Frederik Teisen, formand for Seniorrådet

