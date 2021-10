Hæder til Villabyernes redaktør

Jesper Bjørn Larsens samarbejde med elever fra Aurehøj Gymnasium, der satte fokus på unge under corona, var med til at skaffe ham sølv i kategorien Årets Ildsjæl, da Ugeavisernes Årspriser blev uddelt

Det var en meget glad Jesper Bjørn Larsen, der i den forgangne uge blev hædret ved Ugeavisernes Årspriser. Villabyernes redaktør trådte op på scenen i Kolding for at modtage sølv i kategorien Årets Ildsjæl.

Redaktionen havde indstillet ham for sin deltagelse i flere projekter, der ikke nødvendigvis kommer ham selv eller avisen til gode, men som han medvirker i, fordi han ser det som sin opgave at være bindeled mellem borgere og kommune, kulturliv og meget andet.

Juryen lagde vægt på, at Jesper Bjørn Larsen har været moderator for politiske debatter, interviewer ved læserarrangementer i samarbejde med Gentoftes biografer og i særlig høj grad, at han i vinter satte tid af til at undervise elever på Aurehøj Gymnasium og give dem sparring, når de kastede sig ud i journalistikken. Det blev til en række klummer og artikler skrevet af de unge gymnasieelever, der var med til at sætte fokus på de unges liv under corona.