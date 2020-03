Integrationen kan blive svær, hvis de tolke kommunen benytter ikke er gode nok. Arkivfoto fra flygtningekursus Foto: DGO

Hård kritik af omstridt tolkefirma: Spænder ben for integrationen

Kvaliteten af den tolkeservice, firmaet Easy Translate har monopol på at levere i ViTo, Gentofte Kommunes tilbud til nyankomne elever, er ikke altid god nok. Sådan lyder kr

05. marts 2020 Af Jesper Bjørn Larsen

"Den nuværende aftale forringer vores muligheder for at skabe god integration."

Så kontant lyder kritikken mod Gentofte Kommunes aftale med tolkefirmaet Easy Translate. Ordene kommer fra Heidi Møller, der siden 2014 har arbejdet som lærer i ViTo, og hun når frem til ovenstående konklusion i det læserbrev, Villabyerne i dag bringer på side 10.

I læserbrevet beskriver Heidi Møller en barok situation, hvor det kun med møje og besvær lykkes at trænge igennem til tolken - og dermed også til den flygtningefamilie, der er målet for kommunikationen - om hvad fastelavn egentlig er og hvad det indebærer.

Over for Villabyerne uddyber Heidi Møller sin kritik:

"Der er også gode tolke i Easy Translate, men samlet set kan vi mærke, at kvaliteten ikke er god nok. I hvert fald ikke sammenlignet med de firmaer, vi har kunnet benyttet tidligere," siger hun og forklarer:

"Inden aftalen med Easy Translate blev indgået for cirka halvandet år siden, kunne vi (lærerne i ViTo, red.) ringe til de tolkefirmaer, vi havde lyst til. Forskellige tolkefirmaer er gode inden for forskellige sprogområder, derfor vil vi gerne have muligheden for at variere mellem flere tolkefirmaer. Vi ønsker, at der skal åbnes op, så vi selv kan bestemme, hvem vi ringer til."

Hvor stort er problemet? "Det er noget, vi har snakket om jævnligt i lærergruppen i ViTo. Jeg har også drøftet problemet med andre lærere på kommunens skoler, de har samme oplevelse," siger 31-årige Heidi Møller.

Hvorfor er det et problem? "Det skaber et benspænd for, at de her børn og familier kan komme godt fra start og få en ordentlig integration. Flere af mine kolleger har oplevet samtaler, der skulle tages om på grund af dårligt tolkearbejde. Det skaber en øget arbejdsbyrde."

Droppet af Rigspolitiet Det er ikke første gang, kritikere er ude med riven over for Easy Translate. I december 2019 ophævede Rigspolitiet sin kontrakt med Easy Translate med øjeblikkelig virkning efter voldsom kritik mod tolkefirmaet.

Noget af det, der fik tilliden til Easy Translate til at smuldre hos Rigspolitiet, var netop kvaliteten af tolkearbejdet, dvs. tolkenes faglige niveau. Men også forhold som udeblivelse, forkert indplacering af tolke og mangelfuld klagesagsbehandlig, blev kritiseret hårdt.

Kritikken fra Rigspolitiet gik også på, at firmaet benyttede sig af tolke, der slet ikke havde gennemført de obligatoriske sprogtest eller var blevet sikkerhedsgodkendt.

Koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller, kaldte det "grove overtrædelser af reglerne om databeskyttelse" i en udtalelse til Ritzau 11. december 2019:

"Det drejer sig blandt andet om, at der er blevet anvendt databehandlere, som vi ikke kendte til i Rigspolitiet. En sådan situation er selvfølgelig helt uacceptabel, og der er ingen anden udvej end at ophæve samarbejdet," sagde Thomas Østrup Møller.

Kritik gør indtryk Kritikken fra ViTo-lærer Heidi Møller gør i høj grad indtryk på skolechef i Gentofte Kommune, Hans Andresen.

"Hver eneste gang, der kommer en klage, kontakter vi Easy Translate og holder dem til ansvar. Det vil vi også gøre i det her tilfælde. Vores opfattelse er, at de tager alle vores henvendelser alvorligt," siger han.

Hvorfor har Gentofte Kommune lavet en monopolaftale med det her tolkefirma?

"I min verden har det intet med en monopolaftale at gøre. I henhold til udbudsloven er vi forpligtet til at konkurrenceudsætte opgaven, når vi har så stor en brug af tolke, som tilfældet er. Det har vi gjort, Easy Translate vandt udbuddet, og så længe de lever op til vores kontrakt, skal vi benytte os af dem. Hvis firmaet ikke lever op til vores kontrakt, hvis de f.eks. ikke kan tilbyde en tolk inden for et ønsket sprog, så må vi gerne ringe til andre. Og det er sket."

ViTo-læreren oplever det som et monopol, for hun savner den fleksibilitet, lærerne havde før, da de selv måtte bestemme, hvilket tolkefirma, de ringede til?

"Ja, men der må jeg sige, at det virkelig er et svært område. Der var også problemer med dårlige tolke, før vi indgik aftalen med Easy Translate. Der er generelt ikke tilstrækkeligt kvalificerede tolke til det store behov."

Ifølge Heidi Møller var det klart bedre før, for da kunne lærerne selv vurdere, hvilke tolkefirmaer, der var bedst at bruge inden for forskellige sprogområder?

"Vores medarbejdere rater generelt Easy Translate fint. I 2019 havde vi over 2.000 tolkninger, hvoraf knap 700 blev bedømt. Over 600 blev bedømt positivt, mens 54 blev bedømt mindre godt."

Nu lyder det lidt som om, du underkender kritikken fra Heidi Møller?

"Nej, på ingen måde. Jeg ved, hvor alvorligt det her er. Det er grundlæggende bare ikke godt nok, hvis en tolk ikke kender til fastelavn, det vil vi gøre Easy Translate opmærksom på. Og jeg vil samtidig opfordre alle, der benytter sig af tolke i Gentofte Kommune, til at give os et feedback. Jeg kan på forvaltningens vegne garantere, at vi vil tage hver eneste henvendelse alvorligt."

Rigspolitiet opsagde i december 2019 sit samarbejde med Easy Translate, bl.a. på grund af manglende tolkekvalitet. Overvejer Gentofte Kommune noget lignende?

"Vi vurderer i første række, hvordan kvaliteten af tolkearbejdet er lokalt i Gentofte, derefter tager vi et kig på de nationale problemstillinger."

Har sagen med Rigspolitiet svækket din tillid til Easy Translate?

ViTo er Gentofte Kommunes tilbud til nyankomne elever, typisk flygtningebørn.



ViTo tager sig af danskundervisningen, indtil børnene er klar til at blive sluset ind i den "almindelige" folkeskole.

"Det er klart, at det er helt uacceptabelt, når kvaliteten af tolkningen er mangelfuld, så vi kommer naturligvis til at følge op over for Easy Translate. Jeg har dog fortsat tillid til samarbejdet," siger Hans Andresen, skolechef i Gentofte Kommune.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra tolkefirmaet Easy Translate.

