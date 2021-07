Formanden for Foreningen Far, Gentofte-borgeren Jesper Lohse (foto), er spidskandidat for Kristendemokraterne i Gentofte til det kommende kommunalvalg. Det vækker mildest talt harme hos Brian Fyhn, spidskandidaten for KD København.

Hård kritik af Kristendemokraternes spidskandidat i Gentofte

Kristendemokraterne kan ikke have en kandidat, der slår på, at han er formand for Foreningen Far, mener Brian Fyhn, partiets spidskandidat i København til det kommende kommunalvalg. Han vil derfor have ekskluderet Jesper Lohse, Kristendemokraternes nyvalgte spidskandidat i Gentofte

Villabyerne - 08. juli 2021 kl. 17:35 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Hvis nogle skulle gå og have den barnetro, at kristendemokrater er sådan nogle rare og skikkelige mennesker, der taler pænt om hinanden, så kan de godt tro om igen.

Tag nu bare Brian Fyhn, spidskandidaten for Kristendemokraterne (KD) i København. Han har slebet den skarpeste kniv, når han sætter ord på sin partifælle Jesper Lohse, der forleden blev valgt som spidskandidat for KD Gentofte. Og Brian Fyhn planter den lige mellem skulderbladene på manden, der til daglig er formand for interesseorganisationen Foreningen Far.

"Jeg beklager meget, at Jesper Lohse er sluppet gennem nåleøjet i Gentofte. KD er et lille, decentralt parti, og Jesper Lohse har benyttet sig af, at der kun har været ganske få personer med til opstillingsmødet i Gentofte. Det er en fodfejl, at han er sluppet igennem," siger Brian Fyhn til Villabyerne.

KD Gentofte har vel ret til at opstille den kandidat, de har lyst til?

"Ja, det er KD Gentofte i deres gode ret til. Og Jesper Lohse er givetvis meget kvalificeret som formand for Foreningen Far. Men Foreningen Far og Jesper Lohse virker ved intimideringer og trækker et slimet spor af trusler og politianmeldelser efter sig."

Er det ikke en ret værdiladet beskrivelse af Foreningen Far?

"Nej, det er ikke spor værdiladet. Jeg er en bondedreng fra Varde, jeg er helt rolig og rationel. Det er en yderst neutral beskrivelse af Foreningen Far."

Må Jesper Lohse og Foreningen Far ikke kæmpe for fædres rettigheder efter din mening?

"Jesper Lohse er i regi af Foreningen Far berettiget til at gøre lige, hvad han vil. Det er en NGO, der kæmper for det, den nu kæmper for. Men KD er et familieorienteret parti. Vi prioriterer familiens enhed. Og det er et uomtvisteligt faktum, at barnet har en større biologisk tilknytning til sin mor i de første af sine leveår, så KD vil altid kæmpe for morens rettigheder. Foreningen Far strider imod KD's parti- og værdigrundlag. Jeg forstår ikke, hvorfor Jesper Lohse ønsker at være kandidat for KD, det er fuldstændig modsatrettede værdier, han står for."

Men når et par skilles og de ikke kan blive enige om forældremyndigheden, har faren så slet ingen rettigheder efter din mening?

"Nej, så vil faren logisk set blive taberen i den sammenhæng. Vi prioriterer morens samvær med barnet. Især hvis det ene barn er under 2 år. Faren har i min optik tabt sine rettigheder, når han ikke længere er en del af familien. Det er moren, der må afgøre i hvilken udstrækning, faren skal have lov til at se sine børn," siger Brian Fyhn, der allerede har lovet medlemmerne af KD København, at han vil starte en eksklusionssag mod Jesper Lohse.

Men du kan vel ikke sådan uden videre ekskludere folk?

"Det her er så fundamentalt imod KD's grundlag, så jo, det kan jeg godt."

Er det ikke en sag for partiets ledelse?

"Det er landsmødet, der skal tage stilling til, om han skal ekskluderes. Men KD København kan indstille et hvilket som helst medlem til eksklusion. Jeg forventer sådan set, at Jesper Lohse selv trækker sig, inden vi når dertil."

Bare så jeg forstår det, Jesper Lohse kan efter din mening under ingen omstændigheder være kandidat for KD?

"Nej. Hvis den værste bankrøver kommer til KD, angrer og siger, at det gør han aldrig mere, så skal han være velkommen. Men det er jo ikke tilfældet her. Jesper Lohse bruger sit formandskab af Foreningen Far aktivt i sin begrundelse for at stille op for KD," siger Brian Fyhn.

Afviser interessekonflikt Villabyerne har været i kontakt med Kristendemokraternes landsformand, Isabella Arendt, som henviser til partiets næstformand, Marianne Karlsmose, da hun selv er på ferie.

Vi har præsenteret Marianne Karlsmose for alle Brian Fyhns påstande, og hun afviser blankt, at man ikke både kan være spidskandidat for KD og formand for Foreningen Far.

"I KD kæmper vi for barnets tarv. Det er en misforståelse, at moren altid pr. definition har retten til barnet. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til alle parter i den type sager," siger Marianne Karlsmose, der tidligere selv har været formand for partiet. Og hun tilføjer:

"Når det gælder spørgsmål om eksklusion, så er det ikke muligt for et enkelt medlem at rejse en eksklusionssag. Brian Fyhn må rejse sagen i de organer, vi har, dvs. i første omgang storkredsen, så forretningsudvalget og siden hovedbestyrelsen. Men helt grundlæggende vil jeg sige, at alle er velkomne i KD, hvis man arbejder indenfor vores værdier. Det kan godt, være Jesper Lohse er en kontroversiel figur, men han skal have en chance. I KD tillægger vi nemlig alle mennesker værdi," siger hun.

Villabyerne arbejder på at få en kommentar fra Jesper Lohse.

