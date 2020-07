Hård hund med blødt hjerte fylder 70 år i dag

En hård negl som advokat, men blød som smør i privaten. Sådan lyder det fra venner, familie og forretningsforbindelser, når de skal beskrive Preben Kønig.

Hvinende hårde tacklinger førte til hyppige udvisninger i de flere end 300 divisionskampe, Preben Kønig i sin tid spillede for barndomsklubben Hellerup Idræts Klub, HIK.

TV2’s Jes Dorph Petersen var ofte bolddreng ved HIK’s hjemmekampe i 1970’erne, og han fandt Preben Kønigs forsvarsstyrke så skræmmende god, at han fandt plads til ham på det verdenshold, han for år tilbage blev bedt om at stille for Tipsbladet, og han husker stadig hvorfor:

”Det var ikke for vegetarer, når Preben Kønig spillede. Han var ret hård, men konsekvent og effektiv. Og da jeg skulle lave et verdenshold, tænkte jeg, at der skulle en HIK’er på, og da Preben havde gjort et stort indtryk på mig, blev det ham, lige foran Ole Madsen. Han kom på hold med Elkjær, Cruyff, Henning Jensen og Frank Arnesen,” siger han.