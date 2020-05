Karsten Bobek

Send til din ven. X Artiklen: Håndsrækning til lokale idrætsforeninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndsrækning til lokale idrætsforeninger

Den aktuelle krise har sat sit præg på idrætslivet i hele landet, og derfor også i Gentofte Kommune. Nu er der støttekroner at hente til hjælp for lukningstruede klubber og foreninger

Villabyerne - 09. maj 2020 kl. 11:07 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens aktiviteterne nu så småt begynder igen på landets tennisbaner og andre udendørs idrætsfaciliteter efter coronanedlukningen, er de økonomiske tømmermænd for alvor sat ind i idrætsforeningerne.

Aflyste opvisninger og stævner, mistede kontingentindbetalinger og ingen muligheder for foreningsarbejde på aflyste festivaler og til byfester sætter dybe spor i foreningernes økonomier.

Også her i Gentofte kommune.

Derfor falder de 44 millioner kroner, som der kan søges om fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje, på et tørt sted.

For formand i SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte, red.) Karsten Bobek er nyheden 1. maj om støtte fra DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) yderst kærkommen.

"Vi er i SIG glade for at se, at der blev givet en håndsrækning til idrætsforeningerne. Langt de fleste er drevet af frivillige ildsjæle, som ulønnet yder en fantastisk indsats. Det har været forfærdeligt at se, at mange af foreningerne blive hårdt ramt af udgifterne til stævner, konkurrencer, shows m.m., som de ikke har kunnet afholde", indleder formanden, der selvfølgelig håber, at en del af pengene kommer de lokale idrætsforeninger i Gentofte Kommune til gode.

Om DIF og DGI's corona-hjælpepulje Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.





Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger. Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger. Få penge til deling Han er dog samtidig også lidt forbeholden, da puljen af støttemidler på 44 millioner kroner jo ikke er ret meget, når de skal fordeles mellem foreninger i hele landet.

"Så vi opfordrer alle de medlemmer der har behov til hurtigst muligt at søge, da deadline er allerede den 15. maj. Vi er sikre på at specialforbundene kan være behjælpelige med gode råd og assistance, men skulle der være yderligere spørgsmål, vil vi selvfølgelig i SIG gøre vores bedste for at hjælpe", fortsætter formanden og afslutter:

"Vi håber, at vore mange idrætsudøvere snart kan komme i gang igen, selvfølgelig under overholdelse af sundhedsmyndighedernes regler. Det har været lange otte uger for os alle, og vi trænger i den grad til at få foreningslivet op at køre igen", lyder det fra Karsten Bobek