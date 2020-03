Håndbold: HIK faldt med ære i pokalopgør

Ganske som ventet var Nykøbing Falster Håndbolds damer en lidt for stor mundfud for HIK's damer, da de to hold mødtes i pokalturneringen Santander Cup

Til trods for, at der dagen igennem havde været usikkerhed om, hvorvidt kampen overhovedet måtte spilles med tilskuere, mødte mange heldigvis op for at bakke holdene op og skabe stemning i hallen.