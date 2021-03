Der er stadig et håb om, at årets Kultur & Festdage bliver til noget. Arkivfoto: Lars Sohl

Håbet om en kulturfest i byens gader lever fortsat

Gentofte Kommune håber at kunne tilbyde en eller anden form for Kultur & Festdage i år på trods af den igangværende coronapandemi og risikoen for en tredje bølge af smittetilfælde

Kan du huske, der var noget, der hed Kultur & Festdage i midten af juni? Fire dage med kreative oplevelser, der bandt byens foreninger og kulturliv sammen med borgerne?

Mon ikke, det stadig står forholdsvis friskt hos de fleste Gentofte-borgere - det er trods alt kun to år siden, der senest var Kultur & Festdage - men tanken om fællesskab og festdage virker alligevel som en fjern drøm, når man befinder sig midt i en pandemi, hvor kun en tiendedel af den danske befolkning er blevet vaccineret.

Gentofte Kommune afholdt mandag aften sit traditionelle kulturmøde som optakt til årets festival, det foregik digitalt med 56 mulige arrangører, og både kommunen og arrangørerne nærer stadig håbet om at kunne afholde en kulturfestival i år fra den 10. til den 13. juni.

"Det er fuldstændig umuligt at spå om fremtiden. Ingen af os ved, hvad der venter rundt om hjørnet, men vi er i hvert fald ikke klar til at opgive Kultur & Festdage på forhånd. Vi kalder os selv optimistiske realister. Nu går vi i gang med at arrangere det, vi håber, bliver en festival, og så melder vi ud senest den 5. maj, om vi kører eller ej. Enten tilpasser vi arrangementet til de restriktioner, der gælder på det tidspunkt, eller også aflyser vi," siger Stine Wilms Høyer, kultur- og ungechef i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune plejer at dele i omegnen af 200.000 kr. ud i støtte til de foreninger, der tilbyder events under Kultur & Festdage, og det er vigtigt, at arrangørerne i år tænker i så coronasikre events som muligt, understreger Stine Wilms Høyer.

"Vi opfordrer til at planlægge udendørs begivenheder og til let skalerbare arrangementer, dvs. at man let kan skrue op og ned for antallet af deltagere," siger hun.

Men hånden på hjertet, er det overhovedet realistisk at gennemføre Kultur & Festdage? Alle frygter jo en tredje bølge af smittetilfælde?

"Vi er ikke herrer over en mulig tredje bølge eller hvilke restriktioner, der kan komme. Men vi håber på en festival, så vi får en flig af det fællesskab og de kulturelle aktiviteter, som vi alle hungrer efter. Det enkle ville være bare at aflyse, men det ønsker vi ikke," siger Stine Wilms Høyer. Og tilføjer:

"Jeg tror og håber på, at noget er muligt, men vi skal tænke i mindre, skalerbare, udendørs arrangementer. Vores arrangører kan heldigvis også se sig selv i de rammer, vi nu kan tilbyde. Men det er klart, at alle de kontrakter, de nu indgår, skal have en kattelem. I forhold til risikoen for enten at aflyse eller udsætte arrangementet."

